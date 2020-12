Ano, Slavia vede domácí soutěž, těžko ji bude někdo zastavovat. Zaválela i v Evropské lize, kde postoupila ze skupiny, a v prvním kole vyřazovací části ji čeká tuze atraktivní Leicester.

Jenže to je vlastně tak trochu proti trenérovým zájmům. Tým šlape, je úspěšný, proto je o hráče zájem. A to především ze známých míst. Většinou dobře informované zdroje z Anglie se zmiňují o tom, že West Ham United sleduje brankáře Ondřeje Koláře, kapitána Jana Bořila a podzimní zjevení Abdallaha Simu.

Není divu, vždyť v dresu „Kladivářů“ tak válejí někdejší slávisté Tomáš Souček s Vladimírem Coufalem. „Komunikace s koučem je ve West Hamu velmi dobrá,“ okomentoval vztah s Davidem Moyesem záložník Souček. „Ptal se mě na některé kluky z národního mužstva a také na některé slávisty. Zmínil jsem pár jmen, která by podle mého názoru byla pro West Ham zajímavá.“

Nikdy neříkej nikdy

„Tomáš je v současnosti náš nejlepší agent,“ reagoval na Twitteru, kde se vyjadřuje nejraději, boss Jaroslav Tvrdík. Ten podle všeho splní koučovo přání a v zimě nikoho neprodá.

„Žádný odchod není na pořadu dne, ale když přijde nabídka na 50 milionů eur, možná o tom budeme přemýšlet. Fotbal mě naučil, že nikdy neříkej nikdy,“ uvedl Tvrdík v České televizi. „K nějakému prodeji by mělo dojít v létě,“ tuší sám Trpišovský.

Přesto pár odchodů Slavii postihne. Do Liberce by například mohl zamířit na hostování nepříliš vytížený Tomáš Malínský. Naopak jedno jméno by mělo vyrazit opačným směrem: obránce Taras Kačaraba.