Je to už takový smutný brněnský kolorit. Fotbalisté Zbrojovky Brno po návratu do nejvyšší české soutěže opět bojují o její záchranu. Do pětikolové nadstavby FORTUNA:LIGY jdou v nelichotivé barážové pozici. Pokud na čtrnácté příčce zůstanou, čeká je bitva se třetím celkem druhé ligy.

Fotbalisty Zbrojovky Brno (v červeném) vede od půlky dubna trenér Martin Hašek. | Foto: Petr Nečas

Aby se baráži vyhnuli, musejí skončit nejhůř na třinácté pozici. Na tu se po posledním kole základní části posunuly Teplice, které získaly o bod víc než Brno. „Nemyslím si, že by měla Zbrojovka pod sebe dostat třeba Teplice. Rád bych se pletl, ale obávám se, že baráži se nevyhne,“ uvažoval bývalý brněnský kouč Svatopluk Habanec.

Zbrojovka získala o tři body víc než Pardubice a o pět předčila poslední Zlín, který je šestnáctý. To je pozice, která po nadstavbě znamená pád do druhé ligy. „Nejhorší scénář by byl hrát poslední zápas se Zlínem o přímý sestup,“ řekl Habanec.

V případě rovnosti bodů dvou a víc mužstev rozhodují nejdřív body a vzájemné zápasy pouze ze základní části. „Věřím v záchranu, protože fandím, ale Zbrojovka se bohužel dostala do velice složité situace. Na druhou stranu si myslím, že kdyby došlo k baráži, rozhodla by vyšší kvalita brněnského týmu. První liga je velký rozdíl oproti druhé, a to myslím v případě všech druholigových týmů, které jsou nahoře,“ srovnal úroveň Karviné, Líšně nebo Vyškova.

Brněnský celek nejde do nadstavby v dobrém rozpoložení, v posledních sedmi kolech pětkrát prohrál, jednou remizoval a porazil jen doma Pardubice 2:1 při premiéře kouče Martina Haška, který v půlce dubna nahradil Richarda Dostálka. „Jsme stejný ročník, něco málo jsme proti sobě hráli v historické době. Mám ho spojeného s metodami kouče Hřebíka, jako trenér má velkou kvalitu, co se týče odbornosti, ale potřebuje nějaký prostor dostat to do mančaftu, je to o pochopení mezi hráči a koučem. Myslím, že je dobrý trenér a přeju mu, ať ve Zbrojovce po téhle sezoně liga zůstane,“ pravil Habanec.

Soupeři Zbrojovky Brno v nadstavbě.Zdroj: Deník/Tomáš Marek

Jihomoravský tým na podzim získal dvacet bodů a byl jedenáctý, jenže na jaře jich přidal pouze jedenáct a dostal se do fáze, kdy opět bojuje o holé přežití mezi českou elitou. „Zbrojovku mám v srdci a samozřejmě ji pořád sleduji. Myslel jsem si, že to pro ni bude malinko jednodušší. Je to asi na delší povídání, ale tahle situace se tam opakuje a je na zamyšlení proč. Nemůže to být tak, že jeden rok postoupí a pak zase sestoupí do druhé ligy. To nejde. Jde do tuhého a musejí tam udělat vše pro to, ať se za každou cenu zachrání,“ uvedl dlouholetý kapitán Zbrojovky Pavel Zavadil.

V minulé sezoně pomáhal k návratu do první ligy, část kádru má zmapovanou a tuší, čeho jsou brněnští fotbalisté schopní. „Ostatní týmy se zvedají i herně, začaly dělat body, mezi ně Zbrojovka momentálně nepatří. V nadstavbě záleží spíš na tom, jak je silná kabina, už není kam uhnout. Když jsem byl v šatně, věděl jsem, na koho se můžu spolehnout, když jde do tuhého. Hráči se trochu vyměnili, některé ze zkušenějších až tak neznám, ale vím, že tam jsou držáci, na které se dá spolehnout. To se ukázalo ve druhé lize, kde jsme měli takovou osu, i když první liga je o něčem jiném. Doufám, že to kluci zvládnou, i když to bude nesmírně těžké,“ řekl Zavadil, jenž vede Řepiště v přeboru Moravskoslezského kraje.

Zbrojovka spoléhá i v nadstavbě na kanonýra Jakuba Řezníčka, který s devatenácti góly vede tabulku střelců. „Zbrojovce nenahrává nic, hraje dva zápasy doma, tři venku, Souček je vykartovaný, o formě týmu se moc bavit nedá. Nevím, zda Kuba Řezníček zvládne všechno sám a dá ze tří šancí dva góly jako dosud. Je potřeba to vzadu odmakat a věřit, že Kuba i v nadstavbě prokáže ten střelecký potenciál, co letos má,“ podotkl Habanec.

Ovšem přidat se musejí i další a podle někdejšího kapitána Zbrojovky by sázka jen na pevnou defenzivu vedla do záhuby. „Řezňa je absolutně v pohodě, hraje furt stejně, ale nemůže to být všechno na něm, musejí se přidat i další hráči. Je třeba mít jasný plán na nadstavbu a nejde se spoléhat na defenzivu, to by bylo špatně. Zbrojovka musí něco vytvořit a ukázat. Kdybych byl na té pozici, určitě hraju odvážně a strašně náročně, to na prvním místě. Pokud bude Brno hrát z bloku, zanďoura, chyba se vždy stane a Zbrojovka z nich většinou dostává gól, nemá sílu to zvrátit,“ dodal Zavadil.