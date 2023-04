Zase dal gól a i když to bylo před víc než sedmnácti tisíci diváky na stadionu pražské Sparty, velké euforie z něj nevyzařovala. Kapitán brněnských fotbalistů Jakub Řezníček totiž věděl, že branku jako obvykle bude prověřovat videorozhodčí.

Jakub Řezníček (vpravo) se přetlačuje o míč se sparťanským soupeřem. | Foto: CPA

Žádný záznam ofsajd neprokázal, jeho gól po centru Šimona Falty platil a Zbrojovka šla do vedení. „Radost byla opět poloviční, nedá se nic dělat. Překvapilo mě, že jsem tam takhle sám, ale gól platil, jsem rád. Faltič říkal, že střílel, byla to taková zmuchlaná střela, někdo to tečoval, hezky se to odrazilo,“ líčil brněnský kapitán.

Jenže za dalších sedm minut už Sparta vedla, dvěma góly obrátila skóre a nakonec duel 25. kola FORTUNA:LIGY ovládla 3:1. „Jsme bez bodů, ale výkon nebyl špatný, myslím, že jsme byli vyrovnaný soupeř. Je velká škoda, že jsme dostali takhle brzo vyrovnávací gól, možná by to vypadalo jinak, domácí by znervózněli. A samozřejmě možná také ne, Sparta má kvalitu,“ uznal Řezníček.

Pražané nejvíc hrozili vzduchem, všechny tři branky vstřelili po centrech do pokutového území. „Hráči mají na hřišti svoje role, ty musejí plnit a je jedno, jestli je to standardka nebo situace ze hry. Nejprve jsme při rohovém kopu nezvládli osobní bránění, zakončující hráč (Ladislav Krejčí – pozn. red.) nebyl ani pod tlakem, to je individuální chyba. Na druhou stranu s hráči mluvíme otevřeně, všichni prohráváme a všichni vyhráváme, takže nebudeme kritizovat individuality. Jde to za celým týmem, byly to situace, které se daly zvládnout,“ mrzelo brněnského kouče Richarda Dostálka.

Řezníček dal sedmnáctý prvoligový gól v sezoně a vede pořadí kanonýrů o čtyři zásahy. Do mety sta branek a vstupu do Klubu ligových kanonýrů mu schází jen čtyři trefy. „Za gól jsem rád, ale spíš se chci vrátit k tomu výkonu, který nebyl špatný a musíme ho potvrdit doma. Víme, že vyhrát dva domácí zápasy po sobě není snadné, ale pokusíme se to zvládnout a nasbírat konečně nějaké body,“ burcoval před duely s Hradcem Králové a Pardubicemi.

Zápasem na Letné zahájili brněnští fotbalisté nabitý duben, v němž odehrají šest utkání. Usilují o to, aby se vymanili ze skupiny o záchranu. Ze dvanácté pozice ztrácejí jen bod na desátý Liberec. „Chtěli jsme na Spartě předvést takový výkon, za který bychom se nemuseli stydět, který by nás nachystal a povzbudil před posledními duely. Věřím, že se to povedlo. Udrželi jsme Kubu Řezníčka v brankové formě, i střed pole odehrál slušný zápas. Teď máme mužstva, se kterými potřebujeme bodovat,“ upozornil Dostálek.

Zbrojovka nejprve v sobotu od čtyř hodin odpoledne na stadionu v Srbské ulici přivítá devátý Hradec Králové.