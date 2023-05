Šlo o další překvapivý tah trenéra Martina Haška po jeho dubnovém příchodu k fotbalistům Zbrojovky. V předposledním kole nadstavbové skupiny o záchranu vyslal mezi tyče osmatřicetiletého veterána Vlastimila Hrubého, který se dočkal premiérového startu v brněnském dresu v nejvyšší soutěži.

Brněnský brankář Vlastimil Hrubý. | Foto: Petr Nečas

Brněnský celek ovšem v Teplicích jen remizoval 1:1 a propadl se na poslední příčku FORTUNA:LIGY. „Samozřejmě bod je málo. Bohužel jsme se dostali tam, kam jsme se dostali. Teď musíme poslední kolo zabojovat a vyhrát, jinou možnost nemáme,“ narážel Hrubý na klubovém webu na fakt, že v nedělním domácím utkání se Zlínem musí Zbrojovka získat tři body, jinak sestoupí.

V první lize naskočil do 201. utkání, všechny předchozí ovšem odchytal ve Znojmě a v Jablonci. „Dlouho jsem v Brně hrál, ale už je to hodně let, dost se toho za tu dobu událo. Samozřejmě jsem za start rád. Uvidíme, co teď bude dál,“ podotkl brankář, který ve Zbrojovce strávil sedm let v mládežnických kategoriích.

Hrubý se vrátil do Brna loni v létě především proto, aby pomáhal mladým gólmanům, podepsal roční kontrakt. V prvním týmu plnil na podzim roli trojky, na jaře kryl záda Martinu Berkovcovi při rekonvalescenci Jakuba Šimana jako dvojka. A ve středu dostal příležitost. „Rozhodli jsme se společně, všechno diskutujeme s realizačním týmem a každý má prostor si k tomu něco říct. Chtěli jsme něco změnit, protože jsme měli dlouhou sérii, kdy jsme nebodovali a neudrželi nulu. Nemůžeme říci, že by Berky chytal špatně, naopak nás hodně podržel, ale chtěli jsme s tím něco udělat,“ objasnil změnu mezi tyčemi kouč Hašek.

Zbrojovka na severu Čech vedla po trefě Jiřího Texla, ale po hodině hry srovnal přesnou ranou brněnský odchovanec Daniel Fila, který z úcty ke svému bývalému klubu trefu neslavil. „Ani nevím, jak to vzniklo, najednou byl sám na středu, naváděl si to a dal po zemi k tyči, balon ještě zrychlil na té trávě,“ popsal gól Hrubý.

Brněnští fotbalisté se před posledním kolem nadstavby dostali do nejhorší možné pozice. Pokud doma nevyhrají, po roce se vrátí do druhé ligy. Zápas se Zlínem začíná v neděli v pět hodin odpoledne. „Hráli bychom pořád o všechno, i když by nám stačila remíza, zatímco teď musíme zvítězit. Je to možná lepší, že nebudeme spekulovat nad remízou. Zkrátka hrajeme doma se soupeřem, který je ze stejné skupiny a má podobný počet bodů. Když zvítězíme, jsme v baráži, když ne, je po nadějích. Karty jsou rozdané jasně,“ shrnul trenér Hašek.