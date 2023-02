Před gólmanem Martinem Berkovcem navíc balon skočil, takže jej nestihl vytěsnit. „Zápas jsme ztratili po chybě, kterou jsme udělali při standardní situaci. To nás stálo možná bod. Tu situaci jsme viděli po utkání v televizi a šlo jednoznačně o chybu hráče, který otevřel prostor a otočil se zády, což je nezodpovědné chování,“ zlobil se brněnský trenér Richard Dostálek na Ševčíka.

Ovšem faul Endla na Petra Ševčíka, který přímému kopu předcházel, byl taky zbytečný. „Asi být nemusel. Myslím, že by tam byli Šury nebo Hlave (stopeři Jakub Šural nebo Jan Hlavica – pozn. red.), ale jak jsem se nechal obejít, chtěl jsem to ještě zachránit. Bohužel jsem fauloval,“ kál se brněnský zadák.

Brazilský záložník Ewerton potřeboval na druhý zásah v ligové sezoně necelé čtyři minuty pobytu na trávníku. „Upřímně, chtěl jsem to trefit lépe. Jsem ale šťastný, že to zapadlo takhle k tyči,“ usmíval se slávistický střelec.

Pojistku přidali sešívaní až v 85. minutě, když Mick van Buren po Ewertonově přihrávce přesně zamířil zpoza vápna ke vzdálenější tyči. Nizozemský útočník jedenáctým gólem v ligovém ročníku dorovnal v čele tabulky nejlepších střelců brněnského Jakuba Řezníčka.

VYDAŘENÁ STŘÍDÁNÍ

Van Buren šel přitom na hřiště taky až jako střídající hráč. „Mick má životní pohodu, rozhoduje se dobře, i v situaci, ve které byl teď. Kdyby to bylo před třemi lety, letí to do patnácté řady. Teď se před tím skvěle zklidnil a já byl už předem přesvědčený, že to bude gól. Ta řeč těla, jak se naklonil k míči, bylo to vidět. U něj je to o hlavě, a nastavení, které má, mu dovoluje to zúročit,“ těšilo kouče vítězů Jindřicha Trpišovského.

Brněnský celek Slavii stejně jako na podzim branku nedal, přitom měl velké příležitosti. Jenže slávistický gólman Ondřej Kolář lapil jak lob Řezníčka, tak ránu Ševčíka z voleje. „I to nás mrzí, chtěli jsme dát gól. Uhráli jsme jeden z těch lepších výsledků, co tu soupeři předvedli, ale mrzí nás, že jsme nedotáhli některé dobře připravené situace. Je to pro nás škola, zejména mladší hráči potřebují sehrát pár těžkých zápasů v takové atmosféře, aby se posouvali dál a nabrali další zkušenosti,“ hlesl Dostálek.

Dostálek zavzpomínal na působení ve Slavii pod zesnulým trenérem Ciprem

Pražané vyhráli v nejvyšší soutěži poosmé za sebou a tabulku vedou o bod před obhájcem titulu Plzní. Zbrojovka nevyhrála šesté kolo v řadě, z toho páté prohrála, a zůstala jedenáctá.

Úvodnímu výkopu předcházela minuta potlesku za Františka Cipra. Někdejší hráč a trenér Slavie zemřel v úterý v 75 letech po dlouhé nemoci. V roce 1996 dovedl vršovický celek po 49 letech k titulu a postoupil s ním do semifinále tehdejšího Poháru UEFA. Ještě předtím koučoval i Brno. Celý stadion na začátku a konci zápasu vyvolával jeho jméno.