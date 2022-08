Ten má společně s Jiřím Texlem v popisu práce zastavovat akce soupeře a předávat balony Ševčíkovi. „Trenér chce, abychom s Texlíkem hráli pod ním, aby měl prostor k tomu, v čem je silný. Přebere si balon a je geniální ve finální fázi,“ uznal Souček, který v Brně hostuje z pražské Sparty.

Ofenzivní klenot Zbrojovky se na hřišti výtečně doplňuje s hrotovým útočníkem Jakubem Řezníčkem. Ten připravil obě domácí branky při remíze 2:2 se Slováckem a pak po přihrávce Ševčíka vstřelil úvodní gól při výhře 2:0 v Olomouci.

Brněnský kapitán hodně zlobil také defenzivu Mladé Boleslavi. „Zbrojovka hrozila hlavně dvojicí Řezníček, Ševčík. Řezňa to víc rozráží a Ševčík diriguje. Je to šikovný fotbalista, tanečník s míčem, hraje hodně na levou nohu. Věnovali jsme se jemu a Řezníčkovi, někdy jsme je uhlídali a někdy ne,“ glosoval jejich přínos mladoboleslavský kouč Pavel Hoftych.

Obě hvězdy Zbrojovky se předvedly hlavně po přestávce, kdy se Ševčík přesunul na kraj zálohy. Brněnskou ofenzivu zvedli střídající Jan Hladík a Adam Fousek. „Viděli jsme, že spolupráce funguje, jen je potřeba, aby těm dvěma pomohl zbytek mužstva. Uprostřed udělali výbornou práci Jirka Texl a Filip Souček, sbírali hodně odražených balonů a nebáli se hrát. Přehrávali jsme středovou formaci soupeře, takže vzniklo víc prostorů pro kreativního Michala Ševčíka, který si je hledal. Řezňa je silný v osobních soubojích, pral se statečně s přesilou. Za výsledek je zodpovědné celé mužstvo od Berkyho (brankář Martin Berkovec – pozn. red.) po posledního hráče, co se nedostal do hry. Všichni odvádí skvělou práci v tréninkovém procesu,“ vyzdvihl brněnský kouč Richard Dostálek tým.

Kapitán Řezníček neúnavně dřel a dokazuje, že je ve čtyřiatřiceti letech ve skvělé kondici. Na trávníku zůstal až do 94. minuty. „Řezňa má natrénováno, aby vydržel devadesát minut v tempu v soubojích, není důvod ho střídat dřív. Je pro tým jednoznačně platný v roli lídra, zkušeného hráče, který na sebe vezme zodpovědnost. Dokázal na sebe upoutat pozornost dvou stoperů a situace uhrát, čímž vytvořil prostor pro hráče, kteří nabíhají. Jen škoda, že se naši podhrotoví hráči nedokázali lépe dostat k odraženým balonům,“ pronesl trenér.

Přesto Zbrojovka vstřelila ve druhém poločase tři branky a obrátila utkání s Mladou Boleslaví. „Spojila se chytrost Ševčíka a válečnost Řezníčka. Ten má každý souboj na hranici útočného faulu, kde si to uhraje zkušenostmi. Ševčík se drží blízko při něm a dělá druhé míče, které umí připravit. Je to jednoduchý recept a strašně špatně se hlídá. Podobně jsme chtěli hrát s dvojicí Ladra a Škoda, někdy to vyšlo, někdy ne,“ srovnával Hoftych.

Přitom se v jeden moment u postranní čáry s brněnským kapitánem poškorpili. „S Kubou se známe roky, v klidu jsme se pohecovali, jen štengrování ode mě i od něj. Vše ve slušnosti, víc mě dráždil rozhodčí. Řezníček je dobrý fotbalista a jsem rád, že tak dlouho hraje. V jednu chvíli to vypadalo na konec kariéry, teď rozkvetl a přeji mu, ať se mu daří,“ vzkázal hostující kouč.

Jeho brněnský protějšek pak vystihl také přínos dalšího českého reprezentanta do 21 let Součka. „Hned zapadl do mančaftu, mužstvo opravdu tvoří partu a ne skupiny. Filip odehrál hodně zajímavý zápas směrem do ofenzivy, dokázal vytáhnout od vlastního vápna až po soupeřovo několik krásných tahových věcí. Dal gól, byl, kde měl být, výborný výkon,“ ocenil Dostálek.

Také díky talentovanému záložníkovi a zkušenému útočníkovi se Brňané po třech kolech dělí s Bohemains 1905 o první příčku. „Hrají velmi dobře, jsou v euforii ze druhé ligy, kterou proletěli, což je rozdíl oproti tomu, kdy Zbrojovka postoupila administrativně. Teď se do ligy dostala zaslouženým postupem a chytla dobrý lauf,“ řekl Hoftych.