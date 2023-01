FOTO+VIDEO: Exhibici režírovaly legendy, fanoušek Zbrojovky slavil gól z penalty

Přesto v jeho případě záleží hlavně na tom, jak se dohodnou majitelé brněnského a plzeňského klubu. Na jihu Moravy by měl český mládežnický reprezentant zůstat déle než jen na jaro. „Řeší se to s Plzní a myslím, že je to na dobré cestě, aby tu zůstal s námi,“ uvedl asistent brněnského trenéra Jozef Dojčan.

Koželuh nastupuje na pravém kraji obrany, kde odehrál poločas jak při výhře 4:3 na hřišti Austrie Vídeň, tak i v sobotu při prohře 1:2 s Podbrezovou. „Paradoxně minulý zápas na Austrii se nám ukázal velmi dobře, s Podbrezovou to od něho bylo trochu bázlivější, ale je to mladý, poctivý chlapec. Dá se s ním pracovat a určitě má šanci se posunout dál,“ charakterizoval jej Dojčan.

Josef Koželuh

narozen: 15. února 2002 v Plzni

post: pravý obránce

předchozí kluby: Viktoria Plzeň, Viktoria Žižkov, Chrudim

ve 2. lize: 38 utkání/1 gól

reprezentace: U15 – 8/0, U16 – 15/0, U17 – 13/0, U20 – 7/0

Podzimní část sezony strávil Koželuh na hostování v druholigové Chrudimi, kde naskočil do třinácti utkání a nebýt červené karty v závěru duelu s béčkem Sparty, odehrál by pokaždé kompletní porci minut. „Určitě mi hostování pomohlo. Byla to druhá nejvyšší soutěž, měl jsem vytížení, které jsem potřeboval, a myslím, že mě to posunulo v kariéře dál,“ řekl Koželuh, který se tam potkal s bývalým brněnským brankářem Jiřím Floderem. „Jirka je super kluk, samozřejmě jsme prohodili pár slov o Brnu,“ dodal.

Na jaře by rád poprvé v kariéře nakoukl do nejvyšší české soutěže. „První liga je pro mě výzva, zase něco, co by mě posunulo v kariéře dál,“ prohlásil fotbalista, jenž začínal v Sokolu Štěnovice.

Podzimní výkony aktuálně jedenáctého celku FORTUNA:LIGY jeho pozornosti neunikly. „Sledoval jsem Zbrojovku a kdyby měla o tři bodíky víc, bylo by to lepší, ale zatím předvádí dobré výkony. Určitě bych se jara nebál,“ pronesl Koželuh.

PODÍVEJTE SE: Zbrojovka v den 110. výročí založení klubu podlehla Podbrezové

Na kraji brněnské obrany si postupně zvyká i na herní systém mužstva. „S Plzní chceme hrát fotbal, tady v klubu ho chtějí taky hrát, což je přesně ten styl, který mi vyhovuje,“ doplnil obránce.