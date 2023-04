Překvapil tahem, který si jeho předchůdce Richard Dostálek nedovolil. Nový trenér brněnských fotbalistů Martin Hašek posadil při domácím utkání s Pardubicemi na lavičku motor záložní řady Michala Ševčíka. Na spoustu fanoušků, odborníků i soupeře to působilo v klíčovém utkání FORTUNA:LIGY jako přehnaný luxus.

Michal Ševčík (vlevo) a Jakub Řezníček zařídili vedoucí gól Zbrojovky proti Pardubicím. | Foto: Petr Nečas

Ovšem Haškovi jeho tah vyšel. Ševčíka poslal na trávník po přestávce, blyštivý klenot Zbrojovky zařídil vedoucí gól a povedeným představením řídil brněnský triumf 2:1. „Doufal jsem, že po příchodu na hřiště může změnit průběh utkání na naši stranu. V poločase jsme viděli, že není na co čekat. Myslím, že přišel do druhého poločasu fresh. Když to takhle dopadlo, udělali jsme dobře, kdybychom prohráli, cupovali byste mě, že jsem blbec a nepostavil jsem nejlepšího hráče,“ vyprávěl Hašek po utkání novinářům.

V šestadvaceti předchozích kolech nejvyšší soutěže se přitom nestalo, že by Ševčík nehrál od první minuty. I když se na něj za jarní výkony snášela kritika, na lavičce nezůstal. Až do neděle… „Samozřejmě nenecháte hráče, který má objektivně největší potenciál dostat se do mezinárodního fotbalu, sedět jen tak na lavičce, abyste ho mohl vystřídat do druhého poločasu. Díval jsem se, jak hrál na jaře, sledoval jsem, jak trénoval a jaké vysílá signály směrem ke mně ve smyslu: Za každou cenu chci udělat všechno, abych byl v základní sestavě. Takový pocit jsem z něj neměl,“ přiblížil Hašek.

Z jedenadvacetileté brněnské hvězdičky chtěl tímto krokem také sejmout tlak. „Cítil jsem, že na něm leží obrovská tíha. Na podzim hrál dobře a Zbrojovka měla spoustu bodů. Teď nehraje dobře, Zbrojovka nemá body a vlastně za to může Ševčík. Myslím, že tak to není. Jako mladý hráč má právo být chvíli zamotaný, dostaví se pokles formy. Možná na něm bylo naloženo víc, než mělo. Je to jedenadvacetiletý kluk a když ho nepostavíte, v podstatě z něj sejmete břemeno,“ líčil trenér.

Záměr se mu zjevně povedl, Ševčík naskočil do druhého poločasu spolu s Janem Hladíkem a vytvořili úvodní trefu pro Řezníčka. „Ševa stejně jako spousta dalších hráčů nevěděl, zda bude hrát, nechali jsme je v napětí. Dozvěděl se to až v neděli, hned jsem si ho vzal na pohovor. Jeho reakce byla příkladná, směrem dopředu byl pořád nebezpečný,“ sdělil Hašek.

Absence českého reprezentanta do 21 let zaskočila i pardubického kouče Radoslava Kováče. „Ševčík na lavičce mě překvapil, na poslední třetině hřiště je to fantastický hráč. Když přišel, hru oživil,“ uznal hostující stratég.

Po jeho příchodu už Řezníček dostával balony, které potřebuje, byť podruhé se prosadil po centru Šimona Falty. „Jsme na sebe se Ševou zvyklí, ale trenér se tak rozhodl a bral jsem to, jak to je. Měl jsem šanci už v první půli, kterou jsem mohl trefit líp a možná by bylo utkání klidnější, ale nemůžu dát všechno,“ poznamenal brněnský kapitán Řezníček.

Výkonem si Ševčík určitě řekl o základní sestavu pro nadcházející duel, který Zbrojovka odehraje v neděli od čtyř hodin odpoledne v Liberci. „Hrál tak, že ukázaná platí. Řekl jsem mu, že je pro mě nejlepší hráč, ale jen když maká. Potřebuji se na něj spolehnout, pokud nebude pracovat, nemusí hrát ani jeden zápas,“ uvedl kouč.

Brněnský talent po sezoně patrně zamíří do pražské Sparty, se kterou Hašek slavil pět titulů. Může tam Ševčík uspět? „V Brně nemůžeme nasimulovat podmínky jako ve Spartě, prostředí je tam náročnější po všech stránkách. Musí se v hlavě a hlavně v defenzivě dostat na vyšší level, aby uspěl. Můžeme si o tom vyprávět. Je to jako, když se díváte na toreadora s býky, ale stoupněte si tam a je to pořádný rozdíl. Mě však zajímá, jak pracuje pro Zbrojovku,“ prohlásil brněnský trenér.