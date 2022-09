Ševčík nastoupil tentokrát na kraji záložní řady, místo uprostřed přepustil Filipu Blechovi. „Nečekali jsme ho na křídle, ale když jsem viděl sestavu, tušil jsem, že tam může být. Blechu znám ze druhé ligy a Ševčíkovi mohlo víc sedět, že hraje přes nohu, naváděl si to na střelu. Zmiňovali jsme to a pro nás to bylo možná lepší,“ sdělil kouč Pražanů Jaroslav Veselý.

Nutno podotknout, že dvacetiletý brněnský talent nebyl tak vidět jako v předchozích zápasech, jeho ofenzivní nápady Zbrojovka především v první půli postrádala. „Cítím se líp tam, kde je víc balonů, každý zápas to bývá jinak, někdy je jich víc ve středu, ale ani na křídle to není špatné v různých úsecích utkání. Vyhovuje mi, když se můžu s někým točit, z křídla si seběhnu do středu,“ poznamenal Ševčík.

Stejně jako třeba slávisté, ani klokani mu nenechali moc prostoru, aby rozkmital své rychlé nohy. „Vnímám, že si mě soupeři víc všímají, ale myslím, že dobrý hráč se pozná tak, když zahraje každý zápas, i když se něj nachystají, měl by to zvládnout. Že si mě soupeří víc hlídají, by mě spíš mělo posouvat dál,“ pronesl Ševčík, o jehož služby se zajímají obě pražská S, ale jeho odchod zatím není aktuální.

Krátce po přestávce ukázal své přednosti a radoval se ze čtvrté branky v této sezoně. „V kabině jsme si řekli spoustu věcí, že do toho chceme vlétnout a co nejvíc se nastartovat, což se povedlo. Tři minuty po začátku poločasu jsme dali gól, měli jsme tlak. Škoda, že jsme nepřidali další,“ mrzelo mládežnického reprezentanta.

Druhého gólu, který by znamenal vyrovnání, se pět a půl tisíce fanoušků na stadionu nedočkalo. „Tlak možná trochu polevil a hosté se nadechli, když jsme druhý gól nepřidali,“ pravil Ševčík.

OD ZAČÁTKU DOTAHOVALI

Zbrojovka musela dotahovat už od třetí minuty, kdy se z pokutového kopu prosadil David Puškáč. „Do každého zápasu chceme dobře vstoupit a dát první gól. Teď se nám to třikrát po sobě nepovedlo,“ srovnával tři poslední domácí duely.

V závěru poločasu pak zvýšil hostující Antonín Křapka. „Všichni víme, že vstup do utkání nebyl podle představ, když jsme tak rychle dostali gól, hraje se těžko, zanedlouho přišel druhý. Celý zápas jsme doháněli, nehráli jsme s klidem,“ okomentoval duel motor brněnské ofenzivy.

V závěru se Zbrojovka přece jen radovala z vyrovnání, jenže sudí branku pro ofsajd Jakuba Řezníčka neuznal. „Vystřelil jsem a viděl, že se to tam odráželo a míč skončil v síti. Radoval jsem se, protože ho Řezňa netrefil, ale rozhodčí to vyhodnotili, že bránil brankáři ve výhledu, nebo nevím co,“ líčil Ševčík.

Trenér Pražanů právě na tuhle dvojici před utkáním upozorňoval. „Každý snižuje Řezníčka kvůli věku, ale pořád je to nadstandardní útočník. Za takového koncáka by půlka ligy byla ráda. Víme taky, že moc hráčů jako Ševčík tady neběhá. Má před sebou velkou kariéru ve velkém klubu a přeji mu ji,“ vzkázal Veselý.

Fotbalisté Bohemians se po výhře dostali na šesté místo o bod před sedmou Zbrojovku, kterou čeká dohrávka s Plzní. „Věděli jsme, že Bohemka má kvalitu a dobře poskládané mužstvo, už to nejsou jen bojovníci, ale taky fotbalisté. Mají vepředu neuvěřitelnou kvalitu ve třech hráčích, což se ukázalo. Vytvářeli na naše obránce velký tlak, ti dělali chyby, které soupeř dokázal potrestat,“ pronesl brněnský trenér Richard Dostálek.