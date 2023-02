Na jaře se Řezníček prosadil poprvé až v tomto utkání. „Každý gól mě těší. Říkal jsem, že do klubu kanonýrů chci dokráčet tuhle, nebo příští sezonu, je jedno kdy. Bylo by to pro mě hezké a věřím, že tam dojdu,“ uvedl čtyřiatřicetiletý forvard.

Dvěma zásahy do sítě Baníku se opět osamostatnil na čele střelecké tabulky FORTUNA:LIGY, se třinácti brankami má dva góly náskok před Mickem van Burenem z pražské Slavie a plzeňským Romanem Květem. „Když jsem nahoře, chci se tam udržet co nejdéle. Stát se může všechno a neříkám, že bych střelce nechtěl vyhrát, ale bude to těžké. Jiné týmy mají výborné útočníky, Slavia dá pět gólů každý domácí zápas,“ upozornil Řezníček, který v Brně prodloužil kontrakt do června 2025.

Trenéři drželi před Baníkem v napětí i Řezníčka. Ten reagoval dvěma góly

Obě jeho trefy do ostravské sítě přezkoumával videorozhodčí, a přestože nezaznamenal pochybení a branky uznal, čekání gólovou radost utlumilo. „Prožívám to blbě, ani jsem se nějak neradoval. Je to divné, emoce nemůžou jít hned ven, což je škoda. V sezoně už mi tak neuznali tři góly, ale nedá se nic dělat. Situace se zkoumají, asi to tak nemám jediný,“ uvědomil si brněnský kapitán.

Síť za brankářem Baníku Janem Laštůvkou rozvlnil dokonce třikrát, ovšem ve druhém případě z prokazatelného ofsajdu. „Hattrick by byl hezký, ale naštěstí stačily dva góly, třeba ho dám někdy jindy,“ hlesl.

Baník snížil v osmdesáté minutě zásluhou Matěje Šína a v závěru se hnal za vyrovnáním, brněnská defenziva však odolala. „Hrálo se nahoru dolů a myslím, že se zápas líbil. Nejsem nejmladší, takže síly ubývaly, ale myslím, že jsem to zvládl dobře, mám natrénováno a kluci taky,“ řekl.

Úspěšným zápasem s Baníkem přerušili brněnští fotbalisté sérii šesti utkání, v nichž získali jediný bod za bezbrankovou remízu v Mladé Boleslavi. „Bylo to strašně důležité utkání, potřebovali jsme ho zvládnout a zvládli jsme ho. První jarní kola jsme měli těžká a nikdo od nás nic nečekal, taky jsme nic neudělali. Škoda. Předvedli jsme dobré výkony, ale nic z toho,“ trpce se pousmál.

Zbrojovka se na jedenácté příčce bodově dotáhla na desátý Baník. „Teď začínají soupeři, se kterými musíme bodovat. První krok jsme udělali, aby se nám dýchalo líp. Chtěli jsem tři body a máme je, jsme strašně rádi, ale tím práce nekončí. Musíme pokračovat dál, co nejrychleji sbírat body, abychom odskočili od spodku a měli klidnější konec sezony,“ burcoval Řezníček.

Tijani: Chci demonstrovat svoje schopnosti, to se těžko ukazuje na lavičce

Brněnskému týmu v naplnění plánů pomůže i nejnovější posila, stoper Mohamed Tijani z Pobřeží slonoviny odehrál povedené kompletní utkání s Baníkem. „Sleduji ligu a vnímal jsem ho třeba v Teplicích. Vím, že nám může pomoct, je to dobrý stoper. Se Šurym (Jakub Šural – pozn. red.) zápas dobře odbránili, uskákali to. Je to skvělý kluk, do kabiny hned zapadl,“ popsal Tijaniho.

Na tréninku se ovšem urostlému zadákovi, jehož do konce sezony zapůjčila na jih Moravy Plzeň, raději vyhýbal. „Když jsem proti němu hrál na tréninku velkou hru, obíhal jsem ho. Nechce se mi s ním soupeřit, je silný a velký, hraje se proti němu těžce,“ usmál se příbramský rodák.