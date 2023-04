/FOTO/ Poklekl na kolena čelem ke střídačce, spojil ruce nad hlavou a poděkoval. Výmluvné gesto předvedl brněnský trenér Martin Hašek, když sudí Pavel Orel odvolal po zásahu VAR v nastavení pokutový kop proti jeho týmu. Zbrojovka při premiéře nového kouče zvítězila na domácím hřišti ve 27. kole FORTUNA:LIGY nad Pardubicemi 2:1. „Poklekl jsem, protože jsem pocítil velký vděk směrem nahoru,“ líčil trenér Hašek.

Brněnští fotbalisté (v červeném) při premiéře kouče Martina Haška porazili Pardubice 2:1. | Foto: Petr Nečas

Po vypršení devadesáté minuty to přitom na žádné velké drama nevypadalo. Zbrojovka vedla po dvou gólech Jakuba Řezníčka ze druhé půle a přichystala taktická střídání. „Zbytečně jsme si to zase zkomplikovali, mohli jsme zápas dohrát ve větším klidu, naštěstí jsme to zvládli,“ oddechl si brněnský kapitán Řezníček.

Pardubice se totiž nevzdaly a ve čtyřminutovém nastavení domácí celek zmáčkly. V 93. minutě snížil po rohovém kopu Ladislav Krobot a z následné rozehry přišel podle sudího Orla penaltový zákrok Jana Štěrby na Krobota. „Cítil jsem kontakt, někdo mě kopl do stehna, rozhodčí byl metr od souboje a pískl jasnou penaltu. Najednou VAR a nebyla,“ hlesl pardubický Krobot.

Hašek: Trenéra klub neosloví, když se daří, ale až se nahromadí problémy

Rozhodčí nařídil pokutový kop, který ovšem záhy po intervenci videorozhodčího Jana Machálka odvolal. „Když nařídil penaltu, bylo mi z toho blbě, ale věděl jsem, že Štěrba byl před hráčem a podle mě šlo o faul na nás. Rozhodčímu jsem řekl, ať si to zkontroluje na videu a jsem rád, že to dopadlo dobře,“ ulevilo se Řezníčkovi.

Emotivně prožíval rozhodující okamžik utkání i kouč Hašek. „Jak sudí pískl penaltu proti nám, ten moment mě sestřelil. Říkal jsem si, že to snad není možné, že to nemůže těm klukům udělat, vždyť dřeli a bylo by strašně smutné, kdybychom utkání ztratili. Když ho VAR upozornil, hodně jsem doufal, že to penalta nebude. Cítil jsem velký vděk, proto jsem poklekl na kolena a děkoval nahoru. Manželka mi přivezla vyžehlené kalhoty a zase jsou nepoužitelné, musí znovu do pračky, ale stálo to za to. Cítím obrovskou úlevu, radost a únavu,“ líčil Hašek.

O první brněnskou výhru po šesti kolech se postaral nejlepší střelec soutěže Řezníček, který se nejprve prosadil povedenou ranou dvě minuty po přestávce po akci Michala Ševčíka s Janem Hladíkem, oba přitom první poločas proseděli na lavičce.

V 76. minutě si Řezníček naskočil na centr Šimona Falty a přesnou hlavičkou navýšil vedení Zbrojovky. „Porážíme se sami. Bylo to o prvním gólu a co jsme před ním převedli? Hloupou, nesmyslnou chybou jsme domácím tři body darovali. Víme, jaký je Řezňa, při druhém gólu dostal strašně moc prostoru,“ kroutil hlavou hostující kouč Radoslav Kováč.

Řezníček si dvěma zásahy upevnil vedení v tabulce střelců nejvyšší soutěže, nastřílel devatenáct gólů a vede o šest branek před Janem Chramostou z Jablonce a Mickem Van Burenem ze Slavie. Ke vstupu do Klubu ligových kanonýrů mu scházejí jen dvě trefy, aktuálně je na čísle 98. „Chci stovky dosáhnout, ale celou sezonu říkám, že když to nepřijde teď, snad to přijde příští rok. Potřebujeme hlavně vyhrávat, sbírat body a jestli dá góly někdo jiný, budu šťastný. Stovku neřeším, někdy ji snad dám,“ usmál se brněnský hrdina, který už na podzim zaznamenal hattrick při výhře 3:1 nad Pardubicemi.

Haškovy přednosti? Poctivý a zarputilý. Ríšoví patří dík, vzkazuje Švancara

Zbrojovka doma zvítězila po třech utkáních a už tam není nejhorší tým v ligové sezoně. Od Teplic na čtrnácté barážové příčce odskočila o tři body, jen dva ztrácí na devátou Ostravu. „Výhra je důležitá psychologicky. Když přijde nový trenér, hráči zbystří, atmosféra se zvedla, je konstruktivní, hráči pracují, ale je potřeba to potvrdit výsledkem a nejlépe i výkonem. Kdyby se to nepodařilo, mohou ztrácet víru třeba i ve spoluhráče. Je důležité, že jsme to společně zvládli. Věřím, že budou vnímat, že má naše spolupráce smysl. Tři body mají obrovskou cenu,“ radoval se Hašek, který v úterý nahradil na lavičce Richarda Dostálka.

Pardubice po třetí ligové prohře v řadě zůstaly poslední o skóre za Zlínem. „Musíme zvednout hlavu, ještě není hotovo, před námi je osm zápasů a ve hře strašně moc bodů. Máme dva domácí duely a musíme z nich vytěžit maximum. Nevzdáváme se,“ burcoval Kováč.

Zbrojovka Brno - FK Pardubice 2:1 (0:0)

Branky: 47. a 76. Řezníček - 90.+3 Krobot. Rozhodčí: Orel - Horák, Leška - Machálek (video). ŽK: Pikul (Pardubice). Diváci: 5025.

Brno: Berkovec - Koželuh, Štěrba, Tijani, Granečný - Hlavica, Falta (90.+3 Blecha) - Nečas (46. Hladík), Fousek (46. Ševčík), Alli (90. Rogožan) - Řezníček. Trenér: Hašek.

Pardubice: Nita - Icha, Vlček, Hranáč, Chlumecký - Vacek - Kostka (87. Sychra), Hlavatý, Janošek (78. Krobot), Darmovzal (56. Pikul) - Černý. Trenér: Kováč.