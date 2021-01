Pro obě strany jde o vhodné spojení. „Myslím, že jsem toho dost řekl, ale odehrál jsem jen pět zápasů vinou zranění. Brno mělo velký zájem, abych zůstal, takže jsme se jednoduše shodli,“ líčí krajní záložník.

Teď už je fit a maká s brněnským mužstvem na soustředění na Maltě. „Trénoval jsem už dva týdny před Vánocemi a cítím se normálně,“ doplnil šestadvacetiletý hráč.

Také na jeho schopnostech závisí úspěch brněnské ofenzivy, kterou ovšem sužují výrazné absence. Na soustředění nemohl kvůli zdravotním potížím Jakub Přichystal, hned první trénink si pak zlomil zápěstí útočník Antonín Růsek. „Ptal jsem se, zda tým někdo nezaklel. Nepamatuji si, že bych někdy zažil tolik zranění, která se pořád nabalují. Někdo se uzdraví, jiný se zraní. Nedá se nic dělat, musíme si holt poradit bez nich, i když Tonda i Přichy budou chybět,“ řekl Reiter.

Jenže vážnost situace nutí brněnské vedení jednat. Vždyť už 16. ledna odstartuje Zbrojovka pouť o záchranu na trávníku Mladé Boleslavi, která má shodně devět bodů. A Růsek určitě k dispozici nebude, sádru má mít čtyři týdny. „Kolikrát myslíte, že si denně telefonujeme? Minimálně desetkrát. I vícekrát,“ odpověděl na novinářský dotaz ohledně dalšího útočníka trenér Richard Dostálek. „Komunikujeme, koho přivést,“ doplnil kouč.

V úvodním semifinále Tipsport Malta Cupu nasadil proti rakouskému týmu Swarowski Tirol, jemuž Brno podlehlo 0:2, v základní sestavě navrátilce z hostování v Prostějově Zikla. Ovšem jeho výkon kritizoval. „Byl málo aktivní, od hrotového útočníka očekáváme, že když na něj poletí balon, musí ho udržet, abychom ho mohli doplnit z druhé vlny. Jednoduše přicházel o balony,“ uvedl Dostálek.

Trenéři Zbrojovky reagují také tím, že učí své svěřence novou herní variantu s jedním útočníkem. Proti pátému celku rakouské ligy to šlo první poločas. „Měli jsme nácvikový trénink s jasně danou šablonou, podle které máme postupovat, útočníci sklepávají dlouhé balony. Plus jsme cvičili postupný útok, kdy jsme rozehrávali odzadu a dostávali se do meziprostoru. Myslím, že to první půli docela fungovalo, ale zase jsme předváděli impotentní fotbal. Hra vypadala slušně, měli jsme však po prvním poločase vést 3:0, místo toho jsme prohráli 0:2. Musíme proměňovat šance,“ nabádal Reiter.

Brněnský celek potřebuje zjednodušit přechod do ofenzivy, proto piluje takové varianty. „Stoprocentně musíme hrát jednoduše. Když to jde, balon dát z jedničky, ne zasekávat a dávat zpátky. Furt dopředu, nečekat, až se všichni vrátí. Soupeř taky nemůže, tímhle způsobem ho potřebujeme uhonit,“ burcoval Reiter.

S ofenzivou Brnu pomůže osmadvacetiletý záložník Jiří Texl, který se připojí k mužstvu v pondělí po návratu z Malty. Půjde o hostování s opcí ze Sigmy Olomouc. Minulý rok strávil v prvoligové Opavě. V nejvyšší české soutěži nastoupil k 77 utkáním a vstřelil čtyři branky.