Z barážové pozice jdou fotbalisté Zbrojovky do nadstavby FORTUNA:LIGY. V posledním třicátém kole základní části prohráli na hřišti Slovácka 0:1 a jelikož Teplice remizovaly v Plzni 1:1, klesl brněnský celek v tabulce nejvyšší soutěže za Severočechy na čtrnáctou příčku.

Fotbalisté Slovácka (bílé dresy) se v posledním zápase základní části FORTUNA:LIGY utkali se Zbrojovkou Brno. | Foto: Deník/Stanislav Dufka

To znamená, že v pětikolové skupině o udržení nejvyšší soutěže hraje Zbrojovka pouze dvakrát doma a třikrát na hřištích soupeřů. Začíná v sobotu ve tři hodiny odpoledne v Ostravě. „Neřekl bych, že bude komplikace, jestli hrajeme doma, nebo ne. Zápasy se vyhrávají nejlépe všechny. Úplně bych neřešil, jestli o jeden zápas víc nebo míň doma,“ prohlásil brněnský záložník Michal Ševčík.

Slovácko zdolalo Brno. Tři body proti Zbrojovce trefil oslavenec Reinberk

Jihomoravané se potřebují dostat aspoň na třinácté místo, aby se vyhnuli baráži s druholigovým sokem. Poslední šestnáctá příčka znamená automatický sestup. Ta zatím patří Zlínu, který na Brno ztrácí pět bodů. „Čeká nás skupina o záchranu. Do výchozí pozice jsme nepřidali body, tak jsme na barážové příčce. To není úplně veselé, ale čeká nás pět utkání a hodně záleží na tom, kdo to zvládne mentálně. Důležité bude zachovat klid a nepanikařit,“ nabádal brněnský trenér Martin Hašek.

Jeho svěřenci rozhodně nejdou do nadstavby v optimálním rozpoložení. Na jaře vyhráli Brňané jen dvě utkání, v posledních třech získali pouze bod za remízu 1:1 s Českými Budějovicemi. Naopak soupeři body sbírají. „Nekoukám se vůbec na ostatní týmy. To my jsme nezvládli posledních patnáct zápasů tak, jak jsme chtěli. Soupeři hrají tak, jak se hraje asi o záchranu,“ hlesl Ševčík.

Bitvu v Uherském Hradišti rozhodla jediná trefa ve 24. minutě, když centr Michala Kadlece z levé strany proletěl pokutovým územím až k nestřeženému Petru Reinberkovi, jenž parádní ranou oslavil třísté utkání v nejvyšší soutěži. „Je super, že se mi jubilejní zápas podařil oslavit gólem a vítězstvím. Jsem za to strašně rád,“ usmíval se zadák Slovácka.

V prvním poločase Zbrojovka pátému celku tabulky nestačila. „Na Slovácku se hraje fotbal, který je hodně o soubojích, hodně fyzický, v tomto typu hry jsme tahali za trochu kratší konec. Může se stát, že dostanete gól, ale mně vadilo, že jsme byli směrem dopředu připosraní. Útočili jsme v málo hráčích, úplně bez podpory krajních obránců směrem nahoru,“ štvalo Haška.

Největší brněnskou šanci měl v šestnácté minutě Ševčík, ale netrefil míč, který mu adresoval Wale Musa Alli. „Ten balon jsem neviděl. Říkal jsem si, že obránce přede mnou ho musí vyhlavičkovat, protože letěl nízko. Nevím, proč to netrefil. Bohužel jsem taky nebyl úplně ready na to, že by to mohlo projít,“ kál se brněnský záložník.

Kouč Zbrojovky vařil sekyrkovou polévku a ocenil výkon stopera Součka

Přinejmenším v úvodu nadstavby se Zbrojovka musí obejít bez uzdraveného Filipa Součka, který v 86. minutě viděl červenou kartu za šlápnutí na Michala Trávníka. „Návrat Suka měl velmi pozitivní dopad na organizaci naší hry. Hráči nám najednou podali lepší výkon a z velké míry to bylo tím, že tam byl Souček. Vyloučení byla hloupost, on to moc dobře ví, v kabině jsem tam viděl i slzy a nejde to už vzít zpátky. Necítím vůči němu žádnou zlost, spíš lítost, že nám bude chybět a za druhé i za něho. Dokážu se vcítit do toho, jak mu je. A to není příjemné. To je sport, kluci do toho dávají emoce a teď ho asi ta emoce přemohla, to racionální myšlení a noha udělala ten pohyb. Zřejmě. Já jsem to neviděl, věřím rozhodčím, že to bylo posouzeno správně,“ dodal Hašek.

Program nadstavby

1. kolo: sobota 6. května, 15.00: Baník Ostrava – Zbrojovka

2. kolo: neděle 14. května, 15.00: Zbrojovka – Pardubice

3. kolo: neděle 21. května, 15.00: Jablonec – Zbrojovka

4. kolo: středa 24. května, 19.00: Teplice – Zbrojovka

5. kolo: neděle 28. května, 15.00: Zbrojovka – Zlín