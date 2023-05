Nečekaný fotbalista se objevil ve stoperské dvojici brněnské Zbrojovky v domácím utkání s Českými Budějovicemi, které skončilo 1:1. Řadu absencí vyřešil návrat defenzivního záložníka Filipa Součka, který se postavil doprostřed obrany vedle Mohameda Tijaniho. „Do pondělí jsem netrénoval. Šel jsem to zkusit a rozhodli jsme se, že budu hrát stopera,“ líčil Souček.

Filip Souček do utkání s Českými Budějovicemi odehrál na jaře jen 69 minut. | Foto: Petr Nečas

Při zranění Jakuba Šurala i Lukáše Endla, nemoci Jana Štěrby a karetním trestu Jana Hlavici neměl brněnský kouč Martin Hašek ani jinou možnost. „Museli jsme improvizovat. Souček hrává na pozici šestky, ale shodli jsme se, že by to tam nezvládl kondičně. Byl přesvědčený, že stopera zvládne spíš,“ objasnil trenér Zbrojovky.

Měla přijít odměna v podobě tří bodů, ale všechno je spláchnuté, litoval Hašek

Souček přitom na jaře do té doby odehrál jen 69 minut. Hned v prvním únorovém utkání s Plzní si poranil kotník a při návratu proti Hradci Králové 8. dubna si zranění obnovil. „Podruhé to nebylo tak vážné, ale potřeboval jsem trochu klidu,“ sdělil Souček.

Zpočátku se na českém mládežnickém reprezentantovi projevovala nerozehranost, postupem času se dostal do rytmu. „První poločas to nebylo ono, cítil jsem, že nemám vůbec natrénováno, takže fyzicky to pro mě bylo těžké, nezachytával jsem dobře hráče, ale postupem času to bylo lepší a nějak jsme to zvládli,“ uvedl dvaadvacetiletý fotbalista, který okusil stoperský post jen v dorostu.

Trenér Hašek po čtvrthodině dumal, zda Souček tempo vydrží, nebo ho vystřídá. Talentovaný mladík se chytil a hrál až do konce. „Po patnácti minutách jsem si říkal, zda to zvládne, jsme rádi, že jsme to nemuseli překopat a fungovalo to. Chvílemi měl nohy v medu, ale jak zápas postupoval, byl velmi platný, zvládl to obdivuhodně. Jsem přesvědčený, že jsme měli lepší organizaci než s Pardubicemi. Souček řídil obranu slovně i příkladem, v defenzivě jsme měli kratší hřiště a z velké míry to je jeho zásluha. Neměl pak běžecké ani obratnostní problémy, svedl řadu důležitých soubojů,“ ocenil kouč.

Třináctá Zbrojovka už má jistotu, že si zahraje skupinu o záchranu. Ještě předtím ji čeká poslední třicáté kolo základní části FORTUNA:LIGY, na hřišti Slovácka nastoupí v neděli ve tři hodiny odpoledne. „Na Slovácko jedeme získat body, potřebujeme skončit do třináctého místa, abychom hráli tři zápasy doma. To je pro nás priorita,“ burcoval Souček.

Jeho uzdravení udělalo radost trenérovi, na utkání už může počítat i s Hlavicou. Proti Českým Budějovicím totiž musel na pozici defenzivního záložníka zaskočit Matěj Hrabina a na jeho místě pravého beka zase křídelník Jakub Nečas. „Těch absencí je až moc a dává to prostor trenérovi, aby vařil sekyrkovou polévku,“ hlesl Hašek.

Zbrojovka bude hrát skupinu o záchranu. V nastavení ztratila výhru s Dynamem

Souček patří mezi tahouny české reprezentace do 21 let, kterou na přelomu června a července čeká Euro v Rumunsku a Gruzii. Jeho účast závisí na zdravotním stavu. „Mám nějakou představu, jak chci, aby to dopadlo. Záleží, kolik toho odehraju a zda budu zdravý, nebo ne, podle toho se rozhodnu,“ řekl Souček a naznačil, že se možná šampionátu vzdá: „Je to vrchol, ale celé jaro jsem netrénoval, mám dva dny na hřišti, to je směrem k reprezentaci málo.“