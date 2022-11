V posledních třech zápasech Zbrojovka prohrála a pokazila dojem z jinak úspěšné podzimní části. Po šestnácti kolech je jedenáctá. „Zasekli jsme se. Předtím jsme měli sérii tří proher a zastavili jsme ji dvěma vítězstvími, ale znovu jsme do toho spadli. Není to tak o předvedené hře, kterou ukazujeme fanouškům, jako spíš o chybách, která děláme v defenzivě. To nás stojí body,“ posteskl si brněnský kouč Richard Dostálek.

Jeho svěřenci doma dvakrát prohrávali a dvakrát dokázali vyrovnat. Ve snaze o vítězný gól však přišla chyba, kterou Hanáci potrestali. V 78. minutě Denis Granečný odehrál balon u autové čáry jen k Filipu Zorvanovi, ten našel před brankou Jana Navrátila, jenž se nemýlil.

Na odpověď už se domácí i přes zjevnou snahu nezmohli. „Situace před třetím gólem šla vyřešit jednoduše tím, že balon skončí v zámezí. Druhá věc je, že u balonu mohl být Denis dřív, aby měl čas situaci vyhodnotit. Pak je tam ještě možnost, aby jeho chybu zachránili spoluhráči, což se bohužel nestalo,“ hlesl brněnský trenér.

Hrubky v defenzivě jeho mužstvo v posledních kolech srážely až příliš často. Co s tím? „Jsou dvě varianty, buď budeme pracovat s mužstvem, abychom na hráče vytvořili nějaké příznivé klima, aby se do situací nedostávali,“ uvažoval Dostálek. Druhá varianta je zimní posílení defenzivy.

Skóre atraktivního utkání otevřel v úvodu hostující Ondřej Zmrzlý, ve 34. minutě vyrovnal nejlepší střelec soutěže Jakub Řezníček svým jedenáctým gólem v sezoně.

Těsně před přestávkou však poslal Hanáky do vedení Radim Breite, který se šikovnou stahovačkou zbavil obránce a procedil míč do sítě. „Sám v sobě hledám odpověď, jak jsem to udělal,“ usmál se olomoucký kapitán. „Tonda Růsek mi to dával, ale blbě jsem si to připravil. Viděl jsem, jak zprava někdo jde, kdyby zůstal stát, asi mi to vezme a jdou do brejku, naštěstí šel do skluzu. Netrefil jsem balon dobře, šlo to přes hráče, ale jsem rád, že skončil v bráně. Dlouho jsem nebyl v takové euforii,“ culil se Breite.

Po hodině hry ještě odpověděl Ondřej Pachlopník parádní bombou pod břevno a připsal si druhou trefu v nejvyšší soutěži. Od té první uplynuly skoro dva roky. „V daný moment jsem byl rád za gól, ale dojem mi kazí, že jsme prohráli,“ řekl Pachlopník, který si při akci narazil balon o bývalého spoluhráče Jana Sedláka. „Měl trochu roztažené nohy a chtěl jsem tam míč prostrčit. Zrovna je dal k sobě, ale trefil zase mě. Byla to víceméně náhoda,“ líčil.

Olomouc v lize vyhrála podruhé za sebou a přezimuje na čtvrté příčce. Částečně oplatila Zbrojovce srpnovou porážku 0:2 z vlastního stadionu. „Padlo pět branek, bylo to atraktivní utkání pro lidi se šťastným koncem pro nás. Podali jsme zodpovědný výkon a byli jsme efektivní. Beru to spíš jako vítězství ochoty a pracovitosti než extra fotbalové kvality,“ pronesl olomoucký trenér Václav Jílek.

Zbrojovka Brno - Sigma Olomouc 2:3 (1:2)

Branky: 34. Řezníček, 65. Pachlopník - 9. Zmrzlý, 45. Breite, 78. Navrátil. Rozhodčí: Černý - Paták, Horák - Kocourek (video). ŽK: Souček, Alli - Chvátal, Breite, Spáčil. Diváci: 4618.

Brno: Berkovec - Hrabina (86. Rogožan), Endl, Štěrba, Granečný (79. Falta) - Texl, Souček (46. Pachlopník) - Přichystal (79. Hladík), Ševčík, Alli - Řezníček. Trenér: Dostálek.

Olomouc: Trefil - Chvátal (87. Sláma), Beneš, Vraštil, Zmrzlý - Breite, Spáčil (61. Sedlák) - Zifčák (74. Matoušek), Růsek (74. Zorvan), Navrátil (87. Pokorný) - Chytil. Trenér: Jílek.