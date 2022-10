To Jablonec vyhrál třetí zápas po sobě a posunul se na osmé místo tabulky, Zbrojovka je šestá. „Jsem rád, že jsme potvrdili vítězství na Slovácku, dokázali jsme na ten zápas navázat výsledkově a trochu i výkonem,“ radoval se jablonecký kouč David Horejš.

Líšeň po chybách padla s Karvinou, dál ale vede tabulku. Řešil se necitlivý sudí

V úvodu dvakrát zamotal hlavu obráncům hostů svými kličkami černohorský záložník Vladimir Jovovič, který byl také u zrodu vedoucí branky. Rozhodčí Jan Všetečka nechal při své premiéře v nejvyšší soutěži po faulu Wale Musy Alliho výhodu a Jablonečtí rychle přenesli hru přes celé hřiště.

Jovovič zakončil rychlý brejk centrem, brankář Martin Berkovec míč jen vyrazil a Jan Chramosta se v sedmnácté minutě trefil do odkryté branky. „Budu mít výtky směrem do obrany, směrem dopředu to bylo opět dobré. Vstoupili jsme do toho dobře, ale konec poločasu byl už pasivní. Hřiště jsme měli roztažené a Brno mělo šance. Reagovali jsme střídáním, Václav Sejk to rozběhal, David Heidenreich musel jít dolů kvůli zdravotním problémům,“ líčil Horejš.

Hosté v prvním poločase nebyli příliš nebezpeční, ale v 59. minutě se dočkali vyrovnání. Po pokusu Michala Ševčíka se míč odrazil k Jakubu Řezníčkovi a nejzkušenější hráč Zbrojovky nezaváhal. Pro čtyřiatřicetiletého útočníka to byla pátá branka v této prvoligové sezoně.

Brňanům ale radost z vyrovnání trvala jen dvě minuty, než Jovovič po přesném centru Diona Coolse hlavičkoval do sítě. „Brnu se sice povedlo vyrovnat, ale vážím si toho, jak jsme dokázali reagovat. Začali jsme hrát a hned dali na 2:1 a hru kontrolovali. Gól nás nesložil, spíš nakopl,“ pochvaloval si Horejš.

Chramosta se pak v 67. minutě šikovně zbavil dvou obránců a zvýšil na 3:1. V ligovém ročníku si polepšil na šest branek.

Supertalent Ševčík: Musím dokazovat, že takovou vizitku nosím právem

Po nepovedené brněnské rozehrávce měl dokonce blízko k hattricku, ale branku netrefil a navíc z trávníku odkulhal. Střídající Tomáš Malínský se pak ještě pokusil o lob z dálky, sice neuspěl, ale Severočeši si už vítězství bez problémů pohlídali.

Jablonečtí vyhráli čtvrtý z posledních pěti vzájemných ligových zápasů. „Nebyli jsme produktivní, přitom založení útoku jsme měli slušné, vytvořili jsme si dost situací i tlak do pokutového území. Tam se ty zápasy rozhodují,“ hlesl Dostálek.

FK Jablonec - Zbrojovka Brno 3:1 (1:0)

Branky: 17. a 67. Chramosta, 61. Jovovič - 59. Řezníček. Rozhodčí: Všetečka - Váňa, Arnošt - Franěk (video). ŽK: Houska (Jablonec). Diváci: 2189.

Jablonec: Hanuš - Akpudje, Heidenreich (46. Surzyn), Krob - Považanec (46. Sejk) - Cools, Kratochvíl (72. Šulc), Houska, Jovovič (82. Malínský), Polidar - Chramosta (80. D. Souček). Trenér: Horejš.

Brno: Berkovec - Hrabina (75. Hlavica), Šural, Štěrba, Matejov - Texl, F. Souček (68. Hladík) - Alli (68. Falta), Ševčík (75. Blecha) , Granečný (68. Fousek) - Řezníček. Trenér: Dostálek.