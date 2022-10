Teď poprvé vyrazí za moravské hranice a v neděli od čtyř hodin nastoupí na hřišti rozjetého soupeře. Jablonec totiž prohrál jediné z posledních šesti kol a dvakrát za sebou ve FORTUNA:LIZE zvítězil bez obdržené branky. „Čeká nás suverénně nejtěžší venkovní zápas dosavadního sezony. Jablonec má aktuálně nejlepší formu v lize, máme velký respekt k tomu, jak se dostal do herní pohody. Můžeme jen překvapit,“ předeslal brněnský trenér Richard Dostálek.

Zbrojovka vstupuje do utkání v roli šestého týmu tabulky, Severočechům patří desátá pozice. A kouč nováčka soutěže už má k dispozici téměř kompletní kádr. „Vrátil se nám vykartovaný Denis Granečný a také reprezentanti. Michal Ševčík měl drobné problémy a neodcestoval na Island, do domácího utkání už ale naskočil. Lukáš Endl musel sraz opustit a měl antibiotika, už je taky zpátky v plném tréninku, u něj je to otázka dní,“ uvedl Dostálek a naznačil tak změnu ve středu obrany. Padesátého startu v nejvyšší soutěži se tak možná dočká Jan Štěrba, který může nahradit Endla.

Supertalent Ševčík: Musím dokazovat, že takovou vizitku nosím právem

Radost brněnským trenérům pak dělá další zpráva. „Těší nás, že v plném tréninku je i Ondra Pachlopník, který by měl výhledově dostat příležitost v soutěžním utkání B týmu. Uvidíme, kdy to bude, dle toho, jak se bude cítit,“ podotkl kouč.

Fakta zápasu

FK Jablonec (10.) – Zbrojovka Brno (6.)

výkop: neděle, 16:00

rozhodčí: Všetečka – Váňa, Arnošt – Franěk (video)

bilance: 48 24-6-18 64:48

poslední zápas: 2:1

absence: Hübschman (zranění), Kratochvíl, Krob, Martinec, Šulc (všichni nejistý start) – Pachlopník (rekonvalescence), Endl (nejistý start)

disciplinární ohrožení: Houska, Považanec – Šural (všichni 3 ŽK)

nejlepší střelci: Chramosta (4) – Ševčík (5)