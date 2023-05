Ve druhém díle nového videopořadu Deníku, který mapuje dívčí a ženský fotbal na (nejen) tuzemských pažitech, se blíže seznámíte s Klárou Cahynovou, oporou české reprezentace a španělské Sevilly. Jak si proklestila cestu až do prestižní zahraniční ligy? A vyrovnají se příjmy profesionálních fotbalistek mužským kolegům? Navštívíme také zlínský fotbalový klub, kde česká hvězda začínala.

Holky to umí taky - 2. díl | Video: Deník/František Bílek

Deník se za vzpomínkami na začátky Kláry Cahynové vydal do Fotbalového areálu Vlastislava Marečka na zlínské Vršavě. Blonďatá dívenka tam před lety sledovala tréninky svého bráchy, později sama s „kulatým nesmyslem" čarovala na hřišti. Pak se přes Slovácko a Slavii dostala do národního týmu i do zahraničí.

Až do své puberty hrála mezi kluky, což ji dostatečně obouchalo. „Klučičí fotbal je přece jen trošku jiný. Tvrdší, rychlejší. Je to větší řežba na hřišti i mimo něj a já jsem díky tomu byla taková ostřílenější,“ vzpomíná Cahynová, hvězda ženského fotbalu v Česku.

Holky to umí taky: Sparta versus Slavia? Rivalitu na život a na smrt řeší i ženy

„S Klárkou jsem hrál od přípravky a hned bylo vidět, že je strašně talentovaná. Dokazovala, že je lepší než někteří kluci, a asi proto je tam, jde je,“ říká s obdivem Ivo Lošťák, někdejší zlínský spoluhráč dnešní reprezentační tahounky.

Trenér nároďáku: Klára je nepostradatelná

Co se týče platů, i v zahraničí fotbalistky zatím zaostávají za svými hvězdnými kolegy. Cahynová ale hraje v kvalitním klubu, kde si lze přijít na slušné peníze. Dokonce prozradila, jestli se dá její plat porovnat s příjmem hvězd průměrných českých klubů.

Devětadvacetiletá záložnice je dnes ženou, bez které si sestavu národního týmu snad ani nelze představit. Během jejího posledního duelu dokonce oblékla kapitánskou pásku.

Nejlepší nabídka přišla z Andalusie. Cahynová v Seville vystřídala Vaclíka

„Momentálně je to naše nejzkušenější hráčka, pro Sevillu je nepostradatelná a i pro nás je klíčová. Je vynikající takticky, výborně čte hru a její zkušenosti jsou pro nás nesmírně důležité,“ řekl trenér národního týmu Karel Rada.

Ve druhém díle videopořadu Holky to umí taky toho uvidíte mnohem víc. Zajímá vás třeba, jak Cahynová obstojí v žonglérském souboji na dálku se svými následovnicemi z řad zlínských dívek? Podívejte se.