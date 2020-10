„Reputace Viktorky jako úspěšného klubu se otřásá v základech,“ řekl Vízek.

Plzeň nezvládla utkání na hřišti Beer Ševy a po porážce 0:1 se rozloučila s pohárovou Evropou. Podruhé za sebou nebude ve skupině.

Viníků by se asi našlo víc – někdo se obul do trenéra, hodně hlasitý je i tábor kritizující gólmana. Není se čemu divit: Aleš Hruška chyboval.

Od zahajovacího výkopu uběhlo pouhých devadesát vteřin, když ve vápně vyskočil tak nešikovně, že nejen že nezasáhl míč, ale trefil i soupeře. Penalta „Nafackoval spíš Kalvachovi,“ komentoval to v televizi bývalý kouč a brankář Miroslav Koubek.

„Byla to přísná desítka,“ uznal i Vízek, který ovšem připomněl, že nešlo o první Hruškův zkrat.

Brzy již pětatřicetiletý gólman, který vyrostl ve Spartě, je podepsán pod první letošní pohárový neúspěch – to on zavinil vyřazení z Ligy mistrů. Kdyby v Alkmaaru nezavinil penaltu v závěru, Plzeň by šla dál. A měla by jistou účast minimálně v Evropské lize…

„Teď jsme měli devadesát minut, abychom zareagovali,“ zmínil Guľa.

Jenže šance na vyrovnání nepřišla – izraelský tým si už svůj náskok pohlídal.

Proto se mluví především o Hruškovi. Byť v zápase vytáhl několik dobrých zákroků, hřích z úvodu převažuje. „Víte, já jsem zvědavý, co to s ním udělá. Dvě takhle velké chyby, to vás zákonitě musí nahlodat. Navíc musí počítat s tím, že soupeři teď do něj budou o to víc chodit,“ dodal Vízek.