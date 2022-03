Zřejmě to není jediná potíž, která je spojena s novým angažmá českého útočníka. Rojí se totiž spekulace, že Slavia zatím stále nedostala za Kuchtu zaplaceno, přinejmenším ne v plné výši (neoficiálně se spekulovalo o přestupové částce ve výši 130 milionů korun).

Společné rozhodnutí. FIFA a UEFA vyřadily ruské kluby i reprezentace ze soutěží

Pražané přitom otevřeně podporují ve válečném konfliktu Ukrajinu, v čemž nejsou v Evropě výjimkou. Vzhledem ke stupňujícím se protiruským sankcím je nyní navíc platební styk mezi Českem a Ruskem dost komplikovaný.

Slavia dnes na dotaz Deníku ohledně Kuchtova přestupu nereagovala, ostatně ani vedoucí představitelé z Edenu neodpověděli na podobně laděné otázky fanoušků na sociální síti. To jen zvýrazňuje otazník visící nad celou transakcí.

V Rusku se stále hraje

Zatímco ukrajinská liga byla ze zjevných důvodů přerušena, v Rusku se zatím (až na pár odložených mačů, kromě Krasnodaru také v Rostově na Donu) hraje. Otázka je, jak dlouho to vydrží. V jižních oblastech země panuje výjimečný stav, uzavřena je řada letišť. Přerušení soutěže tak podle všeho není nereálné.

„Není k tomu důvod,“ namítl ovšem Vjačeslav Koloskov, čestný prezident Ruské fotbalové unie, bývalý přední funkcionář a v 80. a 90. letech viceprezident FIFA. „Některá letiště sice byla oficiálně uzavřena, ale soupeři se do těch měst mohou pořád dostat, ať už autobusem nebo vlakem. Hlavně ti, kteří se nacházejí poblíž,“ uvedl Koloskov, který zřejmě po Rusku cestuje především letecky.

Poznar po odchodu do Polska: Nakonec jsou všichni spokojení. Třeba se vrátím

Válka je však znát i tak, byť se proti Putinově agresi na Ukrajině málokdo odvažuje protestovat otevřeně. Mezi výjimkami jsou fotbalisté Dynama Moskva. Jednak ruský útočník Fjodor Smolov, jednak jeho polský spoluhráč Sebastian Szymański.

Ten po vstřelení gólu do sítě Chimki běžel do rohu hřiště, padl na kolena a sepjal ruce ve zcela srozumitelném gestu modlitby za oběti války. Nepřekvapí, že toto Szymańského gesto bylo v oficiálním sestřihu zápasu „náhodou“ vystřiženo. Když pak Polák obdržel cenu pro nejlepšího hráče zápasu, neusmíval se ani neradoval.

Hráči musejí mlčet

Nor Erik Botheim, který nedávno přestoupil do už zmíněného Krasnodaru, zase v rozhovoru pro norská média naznačil, že hráči mají od klubu zakázáno se vyjadřovat k politické situaci. „Jsme v bezpečí a je o nás dobře postaráno,“ uvedl dvaadvacetiletý útočník. „Člověk je samozřejmě trochu nesvůj, když vidí, jaké věci se v Evropě dějí.“ Ruské zpravodajské weby zároveň spekulují, že zahraniční hráči by mohli v brzké době zemi opustit.

Jinak řečeno, Kuchta si pro svou moskevskou štaci nevybral právě nejvhodnější dobu…