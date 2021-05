Jeden byl generační talent, technik s potenciálem na Zlatý míč. Druhý dříč, skvělá povaha, kluk, který si vyšlapal cestu z druhé ligy až na vrchol. Dva Tomášové. Rosický a Souček.

Abdallah Sima. | Foto: ČTK / ČTK

Legenda nynější a budoucí. Dva nejdražší fotbalisté, kteří kdy přestoupili z české ligy. U prvního to bylo jasné, u druhého byste to nečekali. O to je jeho příběh obdivuhodnější. První přestoupil v lednu 2001 za 504 milionů do Borussie Dortmund, druhý minulý rok do West Hamu United za 540 milionů.