Po slávistické zkušenosti je totiž nabíledni, že útočící hráč má v moderním pojetí proti brankáři další výhodu. Video (tam, kde je) začalo sledovat, zda strážce mezi tyčemi neudělal krok špatným směrem…

„V okamžiku kopnutí do míče musí být gólman alespoň jednou nohou na čáře,“ vysvětlil Jiří Kureš, šéf pravidlové komise na fotbalové asociaci.

Ačkoliv tedy ve středu šlo o pouhý centimetr, dva – ne metr, jenž by Ondřeje Koláře zvýhodnil, dá se říct, že čistě technicky slávistický smolař fotbalové regule porušil.

Ovšem teď se zamyslete nad tím, zda je takhle zkoumána každá penalta.

Kdepak: není!

To je největší problém na celém videu: jedni rozhodčí jej skoro nepoužijí, jiní analyzují každý střet. Dá se na něm najít faul před gólem, otočený aut, roh. A teď už také prohřešek gólmana.

Divné, kam fotbal spěje… Mimochodem, jeden z Deníkem oslovených brankářů ironicky vzkázal, že příště bude skákat směrem do sítě.

Zdroj: Deník

Václav Hladký, Salford City

ANO

„Musela. Nezáleží, o kolik se proviníte, pravidla musíte respektovat. Je to stejné, jako bychom se bavili o tom, zda mohou sudí pustit těsný ofsajd. Nemohou! Na druhou stranu, osobně tohle pravidlo nesnáším, přijde mi šílené. Ve Skotsku už mi taky jednou vrátili chycenou penaltu… Do té doby, než to brankář pocítí na vlastní kůži, jde z čáry dřív. Je to přirozené, potřebujeme se odrazit.“

Petr Landrgott, FK Tachov

ANO, ale…

„Je těžké na to odpovědět. Pro nás gólmany je obtížné zůstat stát na lajně až do doby kopu. Všichni se snažíme vždycky skočit co nejvíce do strany, takže si uděláme malý krok vpřed, abychom neskákali rovnou do tyče. Na druhou stranu, měnily se pravidla, aby gólmani stáli na lajně, a pokud to budou dodržovat všichni ve všech zápasech, nevidím v tom problém. V loňské sezoně nechali opakovat chycenou penaltu ter Stegena, protože byl asi 5 cm před lajnou, naopak jednu penaltu v zápase Realu opakovat nenechaly, i když byl Courtois daleko více z branky. Přijde mi jako hloupost řešit takhle malé „přešlapy“, ale jak už jsem řekl, pokud to budou dodržovat všichni a budou tyto situace všude stejně posuzované, nemám s tím problém.“

Michal Petr, FC Libotov

NE

„Pokud není brankář třeba půl metru před lajnou už před výkopem, tak bych to nechal být. Tohle je značně necitlivé. A v kontextu s ostatními zákroky v zápase úplně mimo nastavený metr.“

Jakub Vaníček, TJ Sokol Živanice

NE

„Nechával bych opakovat při zřetelných prohřešcích, když je gólman cca krok a více vepředu. Tyhle centimetry žádnou výhodu neznamenají. Kdyby se takto přísně posuzovalo vběhnutí dobíhajících do vápna, tak se opakuje penalta desetkrát. V Dánsku dokonce pokud nerozpozná VAR do půl minuty jestli jde o ofsajd, tak gól platí, aby se zabránilo těmto centimetrovým hrám.“

Vlastimil Veselý, Líšeň

NE

„Akorát to škodí fotbalu. Kdyby šlo o třicet čtyřicet centimetrů, tak budiž, ale tady se jednalo ani ne o pět centimetrů, penalta se opakovat neměla.“

Filip Mucha, 1. SK Prostějov

NE

„Pro mě je to trošku nepochopitelné, protože by se z mého pohledu muselo opakovat 90 % penalt. Navíc v takovém zápase a ještě po kontrole VARu. Je to smutné.“

Vilém Fendrich, SFC Opava

NE

„Rozhodčí si to obhájí. Ale jak jsme viděli záběry postavení gólmana při penaltě ze zápasu Slavie, tak by se pak mohla nechat penalta opakovat v drtivé většině případů…”

Mario Kolumbič, SK Slaný

NE

„Musí být šílené nejen pro všechny slávisty, ale i všechny fandy fotbalu tohle vstřebat. Jako brankář si nedovedu představit, že v tak důležitém zápase, pár minut do konce, vyrazím penaltu, držím pro nás postupový výsledek, napravím tím zaváhání při vyrovnávacím gólu a rozhodčí po pár vteřinách stopne hru a nechá pentli opakovat? Horor! VAR bych využil jen při sporném gólu, jestli překročil balon lajnu nebo ne. Žádné opakování penalty ani sporné ofsajdy by se neměly posuzovat podle videa, kouskuje se tím hra.“

Jindřich Skočdopole, Slavoj Polná

NE

„Nesouhlasím s tím, aby se takové penalty opakovaly. Byl to jen minimální pohyb. To by brankář musel být snad za čárou. Nechápu to, že rozhodčí to nechal jen na WAR a nešel se tam sám podívat, a nechal rozhodnout někoho u videa. No hrozný zářez.“

Adam Richter, FK Varnsdorf

NE

„Určitě nesouhlasím, to by se pak musela opakovat každá penalta. To snad chtějí, abychom dělali ten zákrok směrem do brány (smích).“

Ondřej Kočí, FK Příbram

NE

„Nechápu to. Tohle pravidlo se porušuje obecně dost často a penalta se většinou neopakuje. Takže velice přísné rozhodnutí.“

Tomáš Novák, SK Klatovy 1898

NE

„Myslím si, že by se takové penalty opakovat neměly. I v důležitějších zápasech byli gólmani i o dost větší kus před čarou a penalta se neopakovala."

Lukáš Zlatník, TJ Sokol Bílá Třemešná

NE

Petr Bělík, 1. FC Viktorie Přerov

NE

Tomáš Čech, FC Želatovice

NE

Petr Kadlec, FK Kozlovice

NE

Jiří Zbořil, FK Kozlovice

NE

Matěj Luksch, Liptovský Mikuláš/SK Dynamo ČB

NE

Vít Nemrava, 1. FC Slovácko

NE

Zdeněk Kofroň, Kroměříž

NE

Zdeněk Křížek, SK Dynamo ČB

NE

Jiří Chára, FC Slavia Karlovy Vary

NE

Jiří Fuksa, TJ Nová Ves

NE

Martin Jedlička, DAC Dunajská Streda

NE