Prezident celku z města nad řekou Dyjí Jiří Tunka oznámil skutečnost na klubovém webu. „Na tom, kdo bude asistentem trenéra A-mužstva, pracujeme,“ sdělil stručně Tunka. Leoš Kalvoda dříve figuroval na lavičce 1. SC Znojmo jako hlavní trenér, a než se dostal k asistentství, prošel i funkcí sportovního manažera.

CHYBĚJÍCÍ POCTIVOST

Mimo odvolání Kalvody chce znojemský celek zapojit do dění v týmu i představitele města. Jiří Tunka proto oznámil odstoupení jednoho z členů představenstva 1. SC. Cílem je zvýšit finanční průhlednost družstva. „Město Znojmo nemalou částkou podporuje náš klub. To stejné hodlám udělat u zapsaného spolku 1. SC Znojmo – mládež. Chci pomoci znojemskému fotbalu vrátit se tam, kam patří, tedy do vyšších soutěží a vím dobře, že bez pomoci města to není možné,“ mínil první muž znojemského fotbalu.

Představitelé mládežnického spolku Roman Švarc, Václav Dvořák a Libor Palička by měli dle Tunky pomoci, aby se tým udržel v Moravskoslezské fotbalové lize. „Přišlo plno nabídek na odprodej klubu, slibů, ale nic z toho nebyla pravda. Chyběla mi zodpovědnost a poctivá pracovitost,“ kal se Tunka.