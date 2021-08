Program zápasů prvního kola českého poháru, ve kterých se utkají kluby z jižní Moravy.Zdroj: Markéta Evjáková

PROTI SVÝM. Před dvěma měsíci opustil Blansko a nyní proti němu obránce Martin Sedlo naskočí v dresu divizního Startu Brno. „V Blansku jsem strávil nejlepší roky své kariéry a odešel teprve nedávno. Bude to určitě pro mě velké zpestření,“ řekl a dodal: „Blansko je asi favorit, ale doufám, že půjde o vyrovnaný zápas. Cítím, že to bude boj do poslední minuty.“

Nováček třetí ligy z Blanska už před startem sezony avizoval, že nejdůležitější je pro něj záchrana v soutěži. „Start je ambiciózní a určitě do poháru půjde s tím, že nás chce porazit. My samozřejmě chceme taky jít dál," postoupit, ale prioritou pro nás zůstává ligová soutěž,“ vysvětlil pro klubový web blanenský kouč Petr Vašíček.

Jeho svěřenci totiž v sobotu hrají proti Dolnímu Benešovu. „Anglický týden je ve výkonnostním fotbale trochu jiný než ve vrcholovém. Nechceme úplně nějak zbytečně mrhat síly na pohár, ale spíše se soustředit na mistrovské utkání,“ dodal Vašíček s tím, že v sestavě plánuje pár změn.