Atraktivnější aktéry mužské Superfinále ani mít nemůže. Brno a Staropramen jsou jediné dva celky, které v historii Superligy malého fotbalu získaly titul. Jihomoravané čtyřikrát, z toho třikrát v posledních třech ročnících celostátní soutěže, Pražané dvakrát. „Takové zápasy nám určitě nemůžou zevšednit. Všichni se těšíme, samozřejmě vzpomínáme na minulý titul, kdy to bylo v Boskovicích perfektní. Teď je to ještě lepší, že hrajeme pouze jeden zápas, na který se soustředíme, loni jsme hráli ještě semifinále ve stejný den. Soutěž rozhodne jeden zápas, tak to má být,“ pronesl brněnský kouč Zdeněk Táborský.

Jeho svěřenci v loňském Supefinále zdolali Jihlavu 5:3 až po prodloužení, Staropramen vypadl už ve čtvrtfinále právě s výběrem Vysočiny. „Před sezonou jsme přestavovali tým, měli jsme cíl, aby to hlavně nějak vypadalo a bavilo nás to, protože předešlé dva roky jsme nepůsobili moc dobře. Mužstvo jsme stabilizovali, oživili o nové kluky a vezeme se na vítězné vlně. Neprohráli jsme žádný přátelák ani mistrák a už jedeme nad plán. Před sezonou byla jakákoli placka senzace, takže už v tuhle chvíli jsme spokojení. Když porazíme Brno, bude to fantazie,“ vyhlížel rozhodující bitvu pražský kouč Václav Socher.

Po rozdělení Superligy malého fotbalu na východ a západ se Brno a Staropramen už dvě sezony nepotkaly. V základní části této sezony každý celek opanoval svou skupinu. „Soupeř je top, dřív byly zápasy hodně vyhecované, ale teď se nemůžeme potkat jinde než v play-off. Ve finále nastoupí samý reprezentant na obou stranách,“ poznamenal Táborský.

Má pravdu. Z jeho výběru se na mistrovství Evropy v Košicích, kde čeští reprezentanti vypadli ve čtvrtfinále s Rumunskem po penaltovém rozstřelu, představilo hned sedm hráčů. Staropramen měl na Slovensku šest zástupců. „Rozhodne to, jak se kdo dokáže soustředit a motivovat na jeden zápas. Na tréninku jsme se bavili o možnostech, co může na Prahu platit, ale necháme si to pro sebe. Sice jsme si udělali nějaký rozbor soupeře, ale stejně je nejdůležitější vlastní hra každého mužstva,“ upozornil brněnský trenér, jemuž chybí jen dlouhodobě zranění Čeněk Cenek a Milan Klimeš.

ROZHODNOU ZKUŠENOSTI

Jeho protějšek vidí šance poměrně vyrovnané, i když pro brněnského obhájce titulu hovoří víc zkušeností. „Plán v hlavě mám, ale Brno je tak zkušené, že i když nám ze začátku zafunguje, soupeř na to zareaguje během zápasu. Brno je sehranější, stavěli jsme nový tým, i když tam jsou fantastičtí mladí kluci jako Jindra Novotný nebo Dan Žížala. Ze starších už hrají jen Fery Hakl a Standa Mařík, vrátil se Pavel Šultes. Mužstvo oživili Tomáš Rossmann nebo Ondřej Žezulka. Pro nás může hrát roli fyzička, budeme rychlejší a dravější, ale v malém fotbale rozhoduje zkušenost a návyky. Když spolu někdo hraje deset let, jako v Brně Doubravský, Pospiš, Levčík, dělá to rozdíl. Nepodceňujeme se, ale mírnou výhodu vidím na straně soupeře,“ podotkl Socher.

Deset minut před čtvrtou hodinou odpoledne vypukne v Boskovicích premiérové Superfinále žen, ve kterém proti sobě narazí také Staropramen Praha a Brno. „Samozřejmě jsme vítězně naladěné, věříme si a jdeme za tím, že to urveme,“ burcovala brněnská trenérka Eliška Houšťová, která měla z čeho vybírat. „Máme hodně vyrovnaný kádr, protože hrajeme v Brně ligu, kde je spousta šikovných ráček. Nebyl problém najít kvalitou podobné holky, které nahradily ty, jež se omluvily. Tvořila jsem reprezentaci města Brna, takže ve výběru je to nejlepší, co naše liga může nabídnout, nebrala jsem jen kamarádky,“ přiblížila.

Rivalita mezi oběma městy panuje také v ženské kategorii, takže se na hřišti očekává velká bitva. „Jsme natěšené, všechny máme zdravou motivaci a chceme vyhrát. Dáme do toho maximum. S holkama se sice tak dobře herně neznáme, ale to je jediný menší problém,“ řekla pražská kapitánka Martina Folprechtová.

Kvalifikaci suverénně ovládly Brňanky, které porazily i Staropramen Praha 3:1. „Rozhodně si ve finále věříme, zároveň nepodceňujeme soupeřky, protože kdybychom byly na jejich místě, chceme porážku vrátit. Přistupujme k finále s pokorou a myslím, že zápas bude z naší strany maximálně na jistotu,“ přemítala Houšťová.

Pražanky mají z prvního vzájemného duelu ponaučení. „Odnesly jsme si z něj, že musíme přidat na důrazu, který nám hodně chyběl, nesmíme se bát hrát. Brno je kvalitní, má šikovné hráčky, ale třeba nám vyjde naše strategie a porazíme je,“ doufala Folprechtová.

