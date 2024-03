I když národní výběr do dvaceti let nenavázal na úspěšné přátelské utkání s Portugalskem, s nímž remizoval 2:2, a s Angličany prohrál 1:3, pro fotbalové fanoušky z města nad řekou Dyjí bylo větrné úterý před Velikonocemi jako zjevení. Všechna sedadla na hlavní tribuně byla obsazená, zvláště mladými fotbalovými nadějemi. České reprezentanty hlasitě podporovali. „Češi, do toho! Češi, do toho!“ znělo nespočetně krát. Více diváků pamatují znojemské ochozy snad jen z roku 2017. To bylo kompletně vyprodáno na pohárový zápas mezi tehdy druholigovým 1. SC a Spartou Praha.

Atmosféru kvitoval s povděkem i trenér české U20 Pavel Šustr. „Chtěl bych hlavně poděkovat divákům, protože vytvořili nejlepší kulisu za tu dobu, co trénuji náš tým. A to jsem zažil v Česku už spoustu klání,“ uvedl bývalý hráč Zbrojovky.

FOTBALOVÝ HLAD

Glosoval i to, že v minulosti zde právě za brněnský velkoklub nastoupil a málem ho jeden tehdejší hráč 1. SC inzultoval. „Vzpomínky na Znojmo mám takové, že jsem tady jednou během zápasu ještě v dresu Zbrojovky málem dostal na budku. Ale to je minulost,“ pronesl se vtipem na rtu Šustr. Podle něj do města na dohled rakouských hranic kvalitní fotbal patří. „Znojmo trošku teď nemá takový úspěch, jako mělo kdysi, ovšem hlad po fotbale tady je a bylo vidět, že lidi byli natěšení,“ dodal trenér české U20.

Jeho svěřenci, i výběr Anglie strávili na jižní Moravě tři dny. Trénovali i s mládeží Dobšic v jejich areálu. „Naši trenéři měli možnost se podívat na předzápasový trénink, děti se mohly s hráči vyfotit a některé z nich si dokonce odnesly i nějaký ten suvenýr! Za nás tam byla naprostá pokora a solidarita. Jsou to prostě profíci, kteří už teď zaplňují největší stadiony na světě a my jim moc děkujeme,“ shrnul za dobšický oddíl Radek Burcin. Lodivod Šustr chce v budoucnu do Znojma určitě znovu zavítat. „Starají se tady o fotbal, na tuzemské poměry, skvěle. Tráva je dobře připravená. A jestli bude možnost tady hrát na některých dalších srazech, tak to sem určitě budeme směřovat,“ dodal Šustr.

JAROŠOVY VZPOMÍNKY

Že je fotbalový stánek v druhém největším městě jižní Moravy mezi mládežnickými reprezentačními výběry oblíbený, dokládají i v nedávné minulosti proběhlá utkání. Proti Čechům nastoupili ve Znojmě například Norové nebo Rakušané.

Právě na duel s našimi jižními sousedy vzpomněl i brankář Vítězslav Jaroš. Tehdy strážil kasu za českou U18. „Znojmo nám nabídlo kvalitní zázemí, jak v hotelu, tak na tréninkové ploše. Bylo to stokrát lepší než tehdy v Itálii, kam jsme letěli na zápas s tamější reprezentací,“ uvedl nynější gólman SK Sturm Graz, kde je na hostování z Liverpoolu.