Česká fotbalová reprezentace do dvaceti let sehrála ve Znojmě přípravné utkání s Itálií.

První zářijový čtvrtek patřil na znojemském fotbalovém stadionu sportovním nadšencům. Již podruhé se zde představila v přípravném utkání česká reprezentace do dvaceti let. Stejně jako na jaře, kdy podlehla Anglii 1:3, brala prohru s Itálií 1:2.

Český tým sice ve druhém poločase snížil na 2:1, ale Italové následně zvýšili z rychlého protiútoku. Trenér české reprezentace Pavel Šustr si uvědomoval, že mančaft z Apeninského poloostrova byl velmi kvalitním soupeřem.

"Jsou to prostě individuality. My jsme bohužel z toho těžce dostávali a vlastně to vyvrcholilo gólem, kdy jsme s nimi nedokázali ani udržet ve druhé půli běžecké tempo. Prostřídali jsme, všichni hráči, kteří přišli, to oživili. Myslím si, že jsme se pak dostali do hry, vytvořili jsme si jakýsi tlak, ale situace, které jsme měli, jsme nedokázali zakončit. Bohužel z brejku nám Italové ukázali, jak může být fotbal jednoduchý,“ řekl Deníku Šustr.​

Dále ocenil bojovnost svého týmu. „Nepoložili jsme zbraně, což je dobře. Snížili jsme na 1:2 a vytvořili si tlak, ale už se nám bohužel nepodařilo vyrovnat. Možná, kdyby se hrálo o deset minut déle, mohlo to být jinak. Závěr se odehrával na jejich polovině,“ dodal trenér U20.

Za českou reprezentaci nastoupil také Jiří Hamza, jenž obléká dres druholigové Zbrojovky Brno. I když se celku z jihomoravské metropole nyní v mistrovských soutěžích nedaří, stále doufá ve zlepšení. „Potřebujeme se ve Zbrojovce chytit jako jeden tým a začít sbírat body. Herně to není špatné, ale chybí nám góly a body. Nejel jsem do Znojma odpočívat, spíš vypnout hlavu od klubového prostředí. Samozřejmě je to u reprezentace jiné, ale nikdy to nevypouští z hlavy, tak to prostě není a ani to tak nejde dělat,“ uvedl Hamza.

Pro český tým to bylo letos již druhé utkání ve Znojmě. Na jaře zde hráli proti Anglii, které podlehli 1:3. Nyní je čeká další přípravný zápas s Tureckem.