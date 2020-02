„Podle momentálních tabulek v divizích má stoprocentní šanci na záchranu tým, který je třetí od konce, to znamená na čtrnáctém místě,“ říká Ryšavý. Před startem jarní části jej lákali i do jiných klubů. Nepodlehl. „Důvod byl prostý. Nechci odejít od započaté práce. Nejsem typ trenéra a hlavně člověka, který by jen zkoušel, měnil a přeskakoval od ničeho k ničemu, ba dokonce střídal týmy, podle toho, kde mají momentálně zámožnějšího sponzora,“ hrdě hlásí kouč FC Moravský Krumlov v rozhovoru pro Znojemský deník.

Na podzim jste z patnácti zápasů vyhráli pouze tři. Čím to bylo, že se vám na podzim nedařilo?

Hlavním problém, až na pár výjimek, byly obrovské rozdíly mezi zápasy doma a venku. Doma jsme se dokázali hrát vyrovnané partie s celky jako Bohunice, Boskovice, které jsou jak herně, tak hráčskou kvalitou, o parník jinde než my. I když jsme některé zápasy doma prohráli, tak kromě Ratíškovic nemůžu klukům nic moc vytknout. Druhou stránkou a zároveň černou můrou byly zápasy venku, kromě zápasů v Líšni a v Rousínově jsme vypadali jako trempové, kteří se sešli těsně před zápasem a šli si zahrát. Bohužel máme hodně mladé a labilní mužstvo.

Nyní se nacházíte na sestupové poslední příčce krajského přeboru. Ovšem nad vámi jsou Ratíškovice a Rousínov, které od vás dělí jen rozdíl jednoho bodu v případě Rousínova. Kolikátá příčka vám zajistí, že nespadnete do I. A třídy?

Podle momentálních tabulek v divizích má teď stoprocentní šanci na záchranu tým, který je třetí od konce, to znamená na čtrnáctém místě. S největší pravděpodobností to tak i zůstane po skončení sezony a sestoupí poslední dvě mužstva. Všichni dělají vše pro záchranu. Jaro bude velice zajímavé. Rozhodnou maličkosti.

Přitom máte v tabulce nejlepších střelců na druhém místě Patrika Bognera. Ten nasázel soupeřům třináct branek. Jak hodnotíte jeho výkony?

Patrik je samozřejmě pro nás klíčový a rozdílový hráč. V některých zápasech se však neprosadil jak vinou svou, tak přístupem kolektivním. Snažíme se na tom zapracovat, abychom dokázali skórovat v každém zápase. Jak se připravujete na jarní část sezony? Máme třikrát týdně trénink, a o víkendu přátelský zápas. Někteří hráči se zapojují víc, jiní méně, ale myslím, že účast i nasazení v trénincích není nejhorší.

Dříve jste říkal, že vyznáváte ofenzivní fotbal. Chcete na útočném stylu pracovat i dál?

Myslím si, že už jsme na ofenzivě trošku zapracovali a něco se povedlo. Loni na jaře jsme dali patnáct branek, na podzim jich padlo čtyřiadvacet! Je to samozřejmě i příchodem Patrika Bognera. Ovšem na ty branky mu musí někdo nahrát nebo vybojovat míč. Je to prostě o kolektivním pojetí, sám nikdo nic nedokáže. V některých zápasech jsme byli za hru, zejména dopředu, odměněni po zápase potleskem tribuny, i když se prohrálo. To se na českých stadionech moc často nevidí. Samozřejmě někdy bych raději hrál tužku a vyhrál, ale ten potlesk a dobrý pocit z odvedené práce je to co mě hladí po duši a dodává energii do další práce.

Jak se vám prozatím dařilo v přípravných utkáních?

Doteď jsme sehráli čtyři přípravná utkání. Kladu důraz na slovo „přípravná“. Znojemská U19 s námi remizovala 2:2, A-tým Tasovic nám dal 10:1, dále jsme prohráli 0:3 s Měnínem a sehráli vyrovnanou partii 2:2 s Dobšicemi. I na úkor výsledků jsem chtěl vidět některé hráče na jiných postech, kde nejsou zvyklí nastupovat. Hlavně zkoušíme složení stoperské dvojice, kde nás tlačí bota nejvíce. Zatím se tam prostřídalo osm hráčů. Z nich pak vybereme nejlepší variantu. Vyzkoušel jsem si i několik dorostenců, kteří mají chuť a zájem se zapojit. Zatím moc spokojený nejsem.

Plánujete před druhou polovinou sezony soustředění?

Takové čtyřdenní mini soustředění máme v plánu začátkem března, bude to formou dvoufázových tréninků na přírodní trávě od čtvrtka do neděle.

Víte už, kdo posílí váš tým na jaro? Popřípadě kdo odešel?

Bohužel z týmu vypadli tři hráči. Novák z pracovních důvodů přerušil činnost, Sobotka se podrobil na konci ledna plastice zkříženého vazu a Dvořáček čeká na operaci výrůstků. S novými hráči to není vůbec jednoduché, nikomu se buď nechce třikrát týdně trénovat, nemají kvalitu nebo odchází do Rakouska. Ještě také čekám, jestli někdo někde nevypadne z kádru mužstva divize nebo krajského přeboru, chtěl by si zahrát a pomoci nám. S touhle variantou však moc nepočítám. Budeme tak asi hrát pouze s domácími hráči, kteří chtějí „položit život za Krumlov“.

Kdybyste nakonec spadli, pokračoval byste v Moravském Krumlově?

V pauze před zimní přípravou jsem odmítl několik zajímavých, lákavých a velice lukrativních nabídek. Důvod byl prostý, nechci odejít od započaté práce. Nejsem typ trenéra a hlavně člověka, který by jen zkoušel, měnil a přeskakoval od ničeho k ničemu, ba dokonce střídal týmy, kde mají momentálně zámožnějšího sponzora. Když jsem do Krumlova šel, měl jsem za sebou velice nepříjemnou zkušenost a tak jsem vše velice pečlivě uvážil, abych nedopadl stejně. Moje trenérská práce je totiž složena z několika fází, které trvají určitou dobu, výsledky se dostaví někdy dříve, jindy později a hlavně musí mít nějaký smysl. Zájem zdokonalovat se musí vycházet hlavně od hráčů. Chtít pracovat na něčem novém a hlavně zúčastňovat se tréninků. To zatím v Krumlově jakž takž funguje.

Naučili se tedy kluci pravidelnosti?

Vidíme se s hráči čtyřikrát v týdnu, a je potřeba odjíždět domů čtyřikrát s dobrým pocitem, že jsme něco dobře udělali, i když se to třeba nemusí výsledkově povést. Není to přece jen o výhrách, prohrách, postupech a sestupech. Po skončení sezony si s vedením klubu určitě sedneme, probereme vše pro a proti, vyhodnotíme, jestli se to někam posunulo a jestli by to mohlo jít ještě na vyšší úroveň. Určitě nám velice napoví zejména výsledky a hlavně předvedená hra na venkovních hřištích. Takže jestli sestoupíme nebo ne, nebude ten hlavní důvod mého rozhodování.

BOHDAN RYŠAVÝ

- od jarní části sezony 2018/2019 trénuje tým FC Moravský Krumlov, který hraje krajský přebor

- dříve koučoval i celky Novosedel či Startu Brno

- žije v Tikovicích