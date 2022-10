Jak je ale vidět z ankety Deníku mezi hráči z nižších mužských soutěží, některé předsudky a odsudky dál přetrvávají. Nebo je prostě fakt, že ženská kopaná není tak divácky atraktivní?

Dřív jsem se styděla říkat, že hraju fotbal, vypráví reprezentantka Martínková

Podívejte se, jak fotbalisté hodnotí snahy svých ženských kolegyň.

Anketa mezi fotbalisty: Byli jste se někdy podívat na zápas žen?

Praha

ANO 6

NE 14

Jiří Novák (trenér, bývalý hráč): Byl jsem na teď na slávistkách, když hrály o Ligu mistryň. Je znát, že ženský fotbal jde nahoru. A mám s tím i jednu přímou zkušenost. Se žáky jsme hráli proti fotbalistkám Sparty. Drží trendy, gólmanka hrála opravdu vysoko.

ŽENSKÝ FOTBAL V ČESKU



Počet žen registrovaných ve FAČR: 19 120

Počet aktivních fotbalistek: 15 804

Počet fotbalistek v mládeži: 12 453

Počet žen mezi rozhodčími: 130

Středočeský kraj:

ANO 7

NE 13

Ladislav Černý (Tochovice): Nelíbí se mi to. Není to sport pro holky, intenzita a souboje nic moc.

Královéhradecký kraj:

ANO 7

NE 13

Jiří Pečenka (Hořice): Popravdě jsem asi nebyl, ale párkrát jsem si říkal, že bych se zašel podívat. Jediné ženské zápasy, které jsem viděl, byly útržky, když jsme někde čekali na utkání a zrovna tam hrály ženy.

Pompézní přivítání v Chelsea. Česká fotbalistka si připadala jako filmová hvězda

Jakub Lánský (Jičín): Na fotbalovém zápase žen jsem byl, mám mezi nimi spoustu let kamarádky. První zápas, který jsem kdy viděl, byl Slavie Praha proti Hradci Králové. Má to svoje kouzlo. Také musím uznat, že co jsem viděl poslední zápas na ME, tak se úroveň o hodně zlepšila a šla nahoru. Z mého pohledu je v této kategorii obrovský potenciál pro rozvoj.

Jaroslav Švarc (Rychnov nad Kněžnou): Fotbalový zápas žen jsem navštívil zatím pouze jednou a to zhruba před třemi lety. Jednalo se o čtvrtfinále Ligy mistryň mezi pražskou Slavií a Bayernem Mnichov. Utkání tenkrát skončilo remízou 1:1, kdy se za domácí trefila Svitková, která v současnosti hraje za londýnskou Chelsea.

Pardubický kraj:

ANO 11

NE 9

Adam Charvát (SK Dřenice): Chodil jsem na ženský fotbal v Madridu na Real, když jsem tam studoval. Rozhodně to mělo kvalitu, ale je obrovský rozdíl ve fyzické zdatnosti. Technicky se dívky mužům klidně i vyrovnají. Na fotbal tam chodilo přes pět tisíc lidí, což bylo velmi záživné. Především zápasy s Atlétikem a Barcelonou, ty za to stály. (úsměv)

ŽENSKÝ FOTBAL V EVROPĚ



Přes 100 000 registrovaných hráček: Německo, Francie, Anglie, Nizozemsko, Švédsko, Norsko

Návštěvnost na Euru 2022: 574 865 diváků (průměr 18 544 na zápas)

Nejlépe placená hráčka: Sam Kerrová (Chelsea) – 11,2 milionu korun ročně

Ústecký kraj:

ANO 10

NE 10

Milan Seidl (Libouchec): Ženský fotbal jsem poznal při přechodu pod hlavičku ústecké Army. Chvíli jsem v něm i současně se svými kategoriemi v Ústí působil. UEFA a celý svět klade na ženský fotbal velký důraz, u nás v ČR je značný posun, ale oproti ostatním máme co dohánět.

Liberecký kraj:

ANO 9

NE 11

Petr Stromecký (Nový Bor): Samozřejmě, že jsem byl podívat, když moje přítelkyně hraje za Slovan Liberec B. Byl jsem se na ní podívat, i když hrála v Německu za Görlitz.

Česká brankářka Votíková si zvyká v Paříži, s Messim se ještě nepotkala

Karlovarský kraj:

ANO 2

NE 18

Jiří Klas (TJ Olympie Hroznětín): Nebyl, ale měl jsem to již několikrát v plánu. Fakt by mě to zajímalo, ale vždy na to zapomenu.

Lukáš Ondráček (TJ Baník Vintířov): Jasně byl jsem se podívat, ale oproti mužům je to prostě někde jinde, nic ve zlém vůči holkám. Je super, že jde i ženský fotbal tak nahoru, což bylo vidět na návštěvnosti na jejich Euru, ale furt je to někde jinde. Srovnávat to asi nelze. Na holkách je na co se dívat, ale chybí tomu ta rychlost, není to tak atraktivní fotbal, i když některé ty holky vydrží víc, zatímco chlapi jsou někdy strašný bebíčka.

Plzeňský kraj:

ANO 12

NE 8

Tomáš Arzberger (Přeštice): Není to nic pro mě. Podle mě by holky měly hrát jiné sporty. Ale pokud je to baví, nemůžeme jim v tom bránit.

Tomáš Denk (Chotíkov): Nebyl jsem ještě, ale když vidím, jak to mezi sebou řežou, budu to muset napravit.

S předsudky se pořád setkáváme, říkají Tepličanky. Video z Příbrami je pobavilo

Jihočeský kraj:

ANO 12

NE 8

Petr Písař (Sokol Plavsko): Na zápase žen jsem se byl podívat dvakrát a popravdě řečeno, moc se na to nedalo koukat. Zarazilo mě, že to bylo úplně bez emocí. Na hřišti bylo hrozně ticho, holky spolu vůbec nemluvily, nehecovaly se a nenadávaly ani rozhodčímu.

Jakub Říský (TJ Osek): Jako žák jsem si několikrát zahrál proti Petře Divišové, která se stala dvakrát českou fotbalistkou roku a dnes hraje ve Slavii Praha. Myslím ale, že fotbal je především mužský sport. Ženám sluší spíš tenis, na ten se dívám rád.

Matyáš Stuchlík (TJ Dražice): Už jako patnáctiletý jsem pískal jako rozhodčí zápasy druhé ligy žen v Sezimově Ústí. Myslel jsem si, že zápasy druhé nejvyšší ženské soutěže budou mít lepší úroveň. Přirovnal bych to ke IV. třídě u mužů. Na druhou stranu se mi líbilo, jak byly holky zapálené do hry, nebály se a bojovaly stejně jako chlapi. Klobouk dolů, že fotbal hrají a nebojí se, protože je to dost tvrdý sport.

ČESKÉ REPREZENTANTKY V ZAHRANIČNÍCH KLUBECH



Barbora Votíková (26 let) – brankářka, Paris St. Germain

Kamila Dubcová (23 let) – záložnice, AC Milán

Michaela Dubcová (23 let) – záložnice, AC Milán

Klára Cahynová (28 let) – záložnice, Sevilla FC

Markéta Ringelová (33 let) – záložnice, SKV Altenmarkt

Kateřina Svitková (26 let) – záložnice, Chelsea FC

Andrea Stašková (22 let) – útočnice, Atlético Madrid

Vysočina:

ANO 15

NE 5

Pavel Novotný (Hamry nad Sázavou): Navštívil jsem třeba nedávný zápas žen Sparty Praha proti AS Řím. Nasazením, důrazem i taktikou je ženský fotbal podobný tomu mužskému. Největší rozdíl je ovšem v rychlosti, v tom ženský fotbal za tím mužským výrazně zaostává.

Jihomoravský kraj:

ANO 10

NE 10

Adam Smekal (MSK Břeclav): Zápasy žen jsem tento rok navštívil vícekrát než obvykle. Rád ženský fotbal sleduji a určitě v budoucnu sledovat budu.

Zlínský kraj:

ANO 9

NE 11

Lubomír Kovařík (Uherský Ostroh): Ženský fotbal rozděluji na dvě kategorie. První tvoří moje dcera, která hraje za Vlkoš divizi, což je nejnižší soutěž. Tam rozhoduje hlavně to, jak se které družstvo dá dohromady. Kvalita není moc velká, spíš na úrovni okresních žáků. Holky ale hrají pro radost, baví je to, což je hlavní. Proto se taky snažím být v klidu, na dceru moc nekřičet, aby mě neslyšel celý stadion. (smích) Ligový fotbal je o něčem jiném. Sleduji hlavně Slovácko. Zajímá mě, kam se tým posunuje, jak se holky vyvíjejí, co má za posily. Dříve byly v Uherském Hradišti tři reprezentantky, teď tam není skoro žádná, což vůbec nechápu. Na ženském fotbale se mi líbí, že se děvčata až tolik nehádají, není tam taková záludnost jako u chlapů, i když tvrdost se taky začíná zvyšovat. Jak se mezi dívkami objeví nějaký Řepka, je zle.

Česká hvězda v Juventusu stoupá vzhůru. Hattrick, titul a teď nová smlouva

Martin Horáček (Luhačovice B): Byl jsem na ženském fotbale SK Březůvky - Holešovské holky, zápas se hrál u nás v Luhačovicích. Byl to velmi zajímavý fotbal, kde bylo vidět velké nadšení a velké nasazení a mnoho šancí. Fandil jsem děvčatům z Březůvek. Některé z nich chodí s námi starými pány na úterní fotbálky.

Moravskoslezský kraj:

ANO 10

NE 10

Olomoucký kraj:

ANO 11

NE 9

Miroslav Takáč (Sigma Hodolany): Ano, byl jsem mockrát. A několik let jsem ženy i trénoval. Jsou poctivější než muži. Na fotbalistky je krásný pohled a moc jim fandím. Hlavně holkám naší Barcy, ale i všem ostatním.