Loni jim pořádání fotbalového klání, jež poukazuje na rasové bezpráví, překazily různé okolnosti. Letos však tým lidí okolo Kamily Kůrkové zorganizoval Turnaj proti rasismu v plné podobě. Na krhovickém hřišti si vedli nejlépe borci z Jaroslavic.

Desítky hráčů dojely na krhovický turnaj Fotbalem proti rasismu. Vítězství nakonec brala parta z Jaroslavic. Foto: Michaela Večeřová | Foto: Deník / VLP Externista

Partu přátel napadlo již v loňském roce, že by mohli uspořádat fotbalový turnaj s dobročinným podtextem. Zrealizovat se jim jej podařilo až letos na fotbalovém pažitu v Krhovicích. Inspiraci našli v Jihlavě, kde už přes deset let funguje projekt Fotbalem proti rasismu. „Chtěli jsme na něj navázat. Do budoucna kromě fotbalu plánujeme přidat i další sporty a doprovodné programy pro děti,“ objasnila organizátorka Kamila Kůrková.