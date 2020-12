Jaroslav Ludvík převzal tým Dobšic letos v létě. Družstvo hrající 1. A třídu po loňské průměrné sezoně letos aspiruje na vyšší pozice. Mančaft po předčasně ukončeném podzimu drží v žebříčku soutěže šestou příčku.

Ludvík hodnotí 1. A třídu jako velice vyrovnanou. „Je plná nečekaných výsledků. Každý může porazit každého. Proto stačí na naše šesté místo čtrnáct bodů. Prvních pět mužstev trochu bodově odskočilo, my jsme v čele skupiny pronásledovatelů. Se ziskem čtrnácti bodů nejsme spokojeni,“ kroutil hlavou lodivod Sokola.

Jako spoustu ostatních oddílů, i dobšické mrzelo předčasný závěr podzimu. „Do konce chyběla tři kola. Postupně jsme se rozjížděli a v závěru měli výbornou formu. Věřili jsme, že nám kvalita v zápasech vydrží. Je velká škoda, že jsme naši stoupající výkonnost nemohli prodat,“ pokračoval Ludvík. Problém Sokolům činí hlavně koncovky. „Ovšem ty jsou naše největší bolest. Na vstřelení branky potřebujeme mnoho šancí. Na druhou stranu u nich funguje vzájemná spolupráce. „Máme to postavené na kolektivním výkonu, z čehož potom vychází, že někdo je více vidět a jiný oddře málo viditelnou, ale obrovsky důležitou černou práci,“ přiblížil Ludvík.

Práce svých svěřenců si velice váží. „Rád bych touto cestou ještě všem klukům poděkoval za první půlrok naší spolupráce. Samozřejmě nebylo a nikdy nebude vše ideální, ale nemohu říci nic jiného, než že jsem velmi rád, že mohu být součástí tohoto týmu,“ vyřkl dobšický trenér.

Dobšičtí borci nyní trénují dobrovolně, tak, jak jim do umožní PES (Protiepidemický systém – pozn. red.). „Od čtvrtka dojde k uvolnění a jak znám kluky, ihned si domluví fotbálky a půjdou si zahrát,“ předestřel Ludvík. Oficiální zimní přípravu začne v polovině ledna následujícího roku. „Slyšel jsem, že kluci strašně rádi v zimě běhají a rád jim toto přání splním,“ dodal s úsměvem kouč Sokola. Jihomoravany čeká pět přátelských klání, všechny absolvují na umělé trávě v Tasovicích.

Do jara jde Ludvík odhodlán motivovat ještě více své svěřence. „Chci, aby nás to bavilo a užili jsme si Ke dřině i veselé chvilky. Naším sportovním cílem je posunout se v tabulce výše. Ještě větší výzvou je pro mě postupně zabudovávat do A-týmu mladé kluky. V Dobšicích také roste velmi slibná a talentovaná generace dorostenců. Proto bych byl velmi rád, aby se tito mladíci už částečně během zimní přípravy k nám připojovali a vyzkoušeli si jak tréninky, tak přípravné zápasy s A-týmem,“ uzavřel Ludvík.