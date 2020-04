„Kluci jsou zvyklí pracovat v týmu, ve skupině dvaceti hráčů. To víte, že česká kabina jim chybí,“ říká líšeňský trenér Milan Valachovič, který v karanténě hrál fotbal na zahradě se svým synem. Kromě toho si prolouskal italštinu a už se těší, až se zase vrátí do práce a také ke svému italskému stylu života.

Dobrá informace, opustí domácí ponorku. Ve čtvrtek jsme měli schůzi na stadionu, jelikož nám vládní nařízení umožňuje nějak trénovat. Těšíme se. Budeme pracovat ve třech skupinách. Ale pořád neznáme ten vrchol na který se připravovat, což je mistrovský zápas. Dobrá informace je, že už nemusíme být jen doma v ponorce, ale můžeme se sejít a pracovat ve skupinách. Přesto by bylo dobré vědět, kdy se začne hrát, aby k tomu příprava směřovala.

Optimistické myšlenky. Věřím, že se liga dohraje, protože jsme měli videokonferenci s ligovou fotbalovou asociací, která má optimistické názory, že by se ročník mohl dohrát. Nejzazší termín zápasů, do kdy se to může dohrát, je 2. srpna.

Relevantní informace do konce dubna. Vláda umožnila od 8. června akce s počtem lidí do padesáti lidí, což je samozřejmě nesmysl pro fotbal. Ale fotbalová asociace nás ubezpečovala, že bude jednat s ministerstvem zdravotnictví o nějaké výjimce a kdy by se dalo co nejdřív začít. Do konce dubna bychom měli mít relevantní informace.

Tréninky s dvoumetrovými rozestupy. Nařízení přišlo minulý týden, takže jsem obvolával kluky, ať se připraví, a abychom vykomunikovali dny, kdy budeme trénovat. Dám s kouči dohromady tréninkový plán. Je to tedy omezené, že to nesmí být soubojové a musíme být dva metry od sebe. Víceméně budeme pracovat na nějakých kombinacích a práci s míčem. Takhle to bude do té doby, než dostaneme další informace. Přece jen fotbal je kontaktní sport, takže by nešlo, abychom trénovali bez soubojů a další den se šlo hrát.

Česká kabina chybí. Kluci dostávali první tři týdny individuální plány, pak už jsme se domluvili, že každý bude běhat a dá si nějaké posilování s vlastním tělem. Do skupiny nám kluci posílali, co odpracovali. S tímhle vůbec nebyl problém. Ale fotbal je přece jen o něčem jiném. Kluci jsou zvyklí pracovat v týmu, ve skupině dvaceti hráčů. To víte, že česká kabina jim chybí.

Po měsíci a půl vypadnou z domu. Samozřejmě musíme dodržovat určité hygienické předpisy, které nám vláda určila. S tímhle problém nemáme, žádný profesionální klub tohle nepodcení. A kluci se už určitě těší, že vypadnou z domu a budou pracovat v nějaké té skupině. Na společných trénincích je vždy dobrá parta a nějaká ta sranda, kterou si kluci mezi sebou umí udělat. Už je to měsíc a půl, co jsme zavření. Proto je dobré, že nám aspoň v nějakém režimu umožnili trénovat.

Odpočinek byl fajn, ale teď už zase zpět do práce. Těším se hodně, protože být celé dny doma je ze začátku třeba fajn, těšíte se na odpočinek. Jenže my jsme po zimní přípravě odehráli jeden soutěžní zápas a hned byla další pauza. Jsme zvyklí být v kolektivu, takže to pro nás teď bylo dlouhé. Ale uvítal bych, abychom co nejdřív věděli, kdy se začne hrát, protože všechno se chystá k tomu restartu.

Chybí italský styl života. Máme pětiletého kluka, takže jsem se mu hodně věnoval, na zahradě jsme hráli fotbal. Občas jsem si prolouskal moji italštinu. Nějak to uteklo. Musel jsem si zvyknout na jiný režim. Byl jsem zvyklý na takový italský způsob života. Ráno jsem odvezl malého do školky, pak jsem hned šel v Mikulově na náměstí, dal jsem si snídani a kafíčko. Následně jsme jel na stadion a chystal si přípravu, absolvoval trénink a večer jsem dojel domů. Takže v tomhle ohledu to pro mě byl obrovský zásah do života, když jsem byl zvyklý být od rána do večera pryč.

hromadí se endorfiny. Do prvního hvizdu je to vždy trochu nervozity, očekávání, jak to dopadne a jak jsme mužstvo nachystali. Protože výkon je odrazem práce trenéra. Pak když uhrajete nějaký dobrý výsledek umocněný povedeným výkonem, jsou to ty endorfiny, emoce v zápase. Následně dobrá nálada, když hrajeme venku, vracíme se třeba z Hradce a vidíme, jak jsou kluci šťastní a věříme cestě, kterou směřujeme. To jsou věci, které prostě chybí. I ty šméčka v kabině, kdy můžete s klukama zasrandovat.