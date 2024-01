Tasovičtí fotbalisté sami vědí, že na tom po podzimu nejsou dobře. Na jaře chtějí zabránit možnému sestupu z divize D do krajského přeboru. Do druhé části sezony je povede v roli trenéra jejich bývalý dlouholetý hráč Miroslav Paul.

Nový trenér Tasovic Miroslav Paul v klubu dříve působil jako hráč po třináct sezon. | Foto: Deník/Roman Brhel

Od loňského srpna do konce podzimu stihli Tasovičtí vyměnit lodivoda dvakrát, z patnácti kol brát pět výher, žádnou remízu a deset proher. V tabulce jsou nyní dvanáctí s patnácti body, ale nacházejí se na velmi tenké linii, kdy o sestupu rozhoduje každý bod, každá neproměněná branka a každá prohra.

"S vedením klubu jsme jednali už v létě, ale já jsem z osobních a pracovních důvodu nabídku odmítl. Bavili jsme se o variantě, že někdy do budoucna by to mohlo klapnout a já se do Tasovic vrátím jako trenér. Že to bude po šesti měsících, jsme nečekali asi nikdo, ale situace se vykrystalizovala," objasňuje Paul.

Pětatřicetiletý borec, který v Tasovicích jako aktivní hráč strávil třináct sezon, vloni přešel do okresního přeboru v FK Práče. S fotbalem spojil celý svůj profesní život, nyní působí jako manažer znojemské mládeže. Dříve Paul pracoval mimo jiné i jako asistent ve druholigových Vítkovicích nebo prvoligové Opavě.

Do Tasovic nejde honit nějaké další trenérské ambice. "Po tolika letech v Tasandě jsem si k tomuto místu vytvořil velmi silné pouto, jak na klub, tak na lidi, takže mi není lhostejné, kde se v tabulce nacházíme. I proto jsem tady společně s asistenty Josefem Hnaníčkem a trenérem brankářů Josefem Hanzálkem. Věřím, že mají hráčům co předat, proto jsem si je vzal sebou," dodal lodivod TJ.

Cíl na jaro je jasně stanoven. "Jsme tři body od sestupu, takže záchrana. To musí být cíl nás všech, hráčů, realizačního a podpůrného týmu i celého klubu," burcoval Paul. Jeho svěřenci měli od začátku roku individuální přípravu. Společně začnou trénovat v úterý 16. ledna. "Máme k dispozici umělou trávu, takže strávíme devadesát procent přípravy na hřišti. Zbytek tvoří silová a kondiční stránka spolu s regenerací," dodal kouč.

Ten se chce zaměřit na posouvání celku dopředu, i z toho důvodu, že sokolí letka vloni v létě řádně omládla. "Starší hráči se naopak potřebují dostat do takového módu, aby těm mladým ukázali cestu a byly tam pro ně. To je úkol pro nás, pro realizační tým. Jde spíše o sociální cvičení. Každopádně chci hráčům do DNA dostat, že se jdeme tvrdou a poctivou prací zachránit se. Kdo to nebude akceptovat, nebude hrát, což je jednoduchá rovnice," říká nekompromisně Paul.

Mančaft plánuje na jaro nechat v bezmála původní sestavě. S úderem poslední hodiny roku 2023 vypršela hostovací smlouva záložníkovi Ladislav Císař. Hostování skončilo i středopolaři Petrovi Štanclovi. "Císař už pokračovat nebude. O Štanclovi budeme s Jihlavou jednat. Ještě řešíme další dva hráče. Oba mají zkušenosti z vyšších soutěží. Když někdo přijde, tak musí být okamžitou posilou do základní sestavy. Jinak nikoho nechci, dle mého názoru máme kvalitní tým, kterému věřím," uvedl Paul.

První testovací duel čeká tasovické fotbalisty na domácím umělém povrchu v sobotu 3. února od jedenácti hodin dopoledne proti třetiligovým Rosicím. Do ostrého startu jarní části divize D stihnou Jihomoravané ještě vyzvat U19 Zbrojovky Brno, cizineckou legii z áčka 1. SC Znojmo, dva divizní celky z Olomouce - Nové Sady a 1. HFK a generálku sehrají s krajskopřeborovou Kuřimí v sobotu 2. března. První mistrovský duel je čeká na hřišti B-týmu brněnské Líšně, kde vyběhnou 10. března od půl třetí odpoledne.