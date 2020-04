Svěřenci trenéra Milana Volfa sehráli na jaře pouze jeden zápas v rámci Moravskoslezské fotbalové ligy (MSFL). Začátkem března podlehli na domácím pažitu rezervě Baníku Ostrava 0:5. Potom přišla pandemie koronaviru, uzavírání sportovišť a konec fotbalu. Znojemského kouče mrzelo, že Jihomoravané nemohli ukázat své kvality a zachránili se administrativní cestou. "Je to za námi. Poučili jsme se a máme dostatek času na práci, abychom se řádně a lépe připravili do nadcházejícího ročníku," sumíroval Volf.

Nejistotu vidí lodivod bárky 1. SC hlavně v termínu začátku další sezony. "Bude to těžké v tom, že nevíme, kdy vše začne. Netušíme, kdy budeme moci zase společně trénovat," uvedl Volf. Do karet mu hraje čas. Kvůli prozatím uzavřeným hranicím Volf připraví soupisku zvláště z tuzemských fotbalistů. Členové týmu mají dlouhodobější smlouvy, mimo Muamera Avdiče a Tomáše Oklešťka, jimž kontrakty končí posledním červnovým dnem. Hráči 1. SC dostali do prvního května volno a jsou doma se sníženými gážemi. O tom, že by trénovali společně díky znovuotevřeným sportovištím, o čemž vláda rozhodla ve středu, zatím Volfovi borci nepřemýšleli. "Vyjádření politiků se mění každým dnem. Ohledně platů pořád jednáme, ovšem kluci byli vstřícní a nebyli proti nižším odměnám," ujasnil znojemský kouč, který sedí zároveň v představenstvu mančaftu.

Svou budoucnost nejen na trenérské lavičce už řešil. "S panem Tunkou (majitel 1. SC Znojmo FK - pozn. red.) jsme domluveni, že pokud bude chtít využívat mých služeb, samozřejmě mu pomohu s řízením a vedením klubu," uzavřel Milan Volf.