Fotbalisté Plzně doplatili v základní skupině Ligy mistrů na velmi těžké soupeře a v konkurenci Bayernu Mnichov, Barcelony a Interu Milán neuhráli ani bod. Je to jen důsledek skupiny "smrti", nebo odraz momentální kvality úřadujícího mistra?

To Slovácko se ve skupině Evropské konferenční lize prezentovalo velmi sympatickými výkony. Premiérovou jízdu v pohárové Evropě zakončilo s pěti body, které však na postup do další fáze nestačily. Zejména ve dvojutkání s německým Kolínem doplatilo na pochybně odpískané penalty pro soupeře, na to se však historie neptá. Celek z nejmenšího ligového města rozhodně při premiéře v základní skupině konferenční ligy ostudu neudělal.

Největší překvapení je pro mě vyřazení pražské Slavie. Ta ve čtyřčlenné skupině skončila třetí, na úkor sešívaných postupují celky Sivassporu a Kluže. Narozdíl od našich dalších zástupců má Slavie nejširší a dle mého názoru i nejkvalitnější kádr. Samotná účast v až třetí evropské soutěži byla pro partu Jindřicha Trpišovského mírné zklamání, ale nepostup ze skupiny je ještě horší. Slavii chyběl rozdílový hráč, proto se v zákulisí již spekuluje, že by se mohl vrátit Nico Stanciu.

Na blížícím se mistrovství světa v Kataru nemáme naši reprezentaci, ve vyřazovací části evropských pohárů také nemáme naše zástupce. Nejspíš je to vizitka aktuálního stavu českého fotbalu…