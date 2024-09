Jakub Tručka dnes 11:37

Mohl to být parádní fotbalový víkend. Po reprezentační pauze se totiž vrací profesionální ligy, nižší soutěže zase nabídnou jedno derby za druhým. Jenže do plánů možná nelibě promluví deštivé počasí. Zatím však žádný ze zápasů odložený není, Deník Rovnost proto připravil souhrn všech víkendových utkání klubů z regionu od druhé do osmé ligy. Tahákem je třetiligové derby mezi Rosicemi a Startem či hodovní utkání Lanžhota s líšeňským béčkem, shodně dvě derby se chystají na Blanensku i Znojemsku. Hodonínsko zase nabídne šlágr mezi Hroznovou Lhotou a Kozojídkami.