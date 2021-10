/OD ZPRAVODAJE DENÍKU/ Zase navlékne pásku a povede mužstvo do boje o mistrovství světa. Kapitán fotbalové reprezentace Tomáš Souček před duelem s Běloruskem, jež se hraje kvůli politickém poměrům v zemi soupeře v Rusku, má jasno: „Jdeme pro výhru.“

Utkání skupiny E kvalifikace mistrovství světa ve fotbale: Česko - Bělorusko, 2. září 2021 V Ostravě. (zleva) Tomáš Souček z ČR a Vladislav Klimovich z Běloruska. | Foto: Deník/Lukáš Kaboň

Duel se koná v Kazani, na neutrálním hřišti. Vadí vám to?

Doma v Ostravě jsme s nimi hráli skoro před plným stadionem. Teď to bude bez diváků, trochu se vracíme zpátky do korona doby. Bude to jiné, ale jsme na to zvyklí. O to víc se budeme dirigovat.