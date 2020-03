Zákazy shromažďování osob spojené s pandemií nového typu koronaviru přidělaly pořadatelům velkých sportovních akcí značné problémy.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK/Zdeněk Vaiz

Během posledního březnového týdne Mezinárodní olympijský výbor posunul o rok konání letních her v japonském Tokiu. Ještě předtím však představitelé Unie evropských fotbalových asociací (UEFA) změnili termín mistrovství Evropy (ME) v kopané. To se nově bude konat příští rok od poloviny června do poloviny července ve dvanácti evropských městech.