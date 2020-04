Trenéra týmu Bohdana Ryšavého i jeho svěřence utnutí fotbalu mrzí. „Je to situace, kterou nikdo nečekal, nezažil a doufám že už nikdy ani nezažijeme,“ řekl lodivod krumlovské bárky.

Football Club (FC) udržel administrativně krajský přebor, i když po podzimu měl do jarní části vstoupit z poslední příčky. Ryšavý viděl výchozí pozici Krumlovanů ze dvou úhlů. „První je, že jsme v zimě zapracovali velice dobře na týmovém duchu, agresivnějším a útočnějším pojetí hry, a proto jsem v záchranu věřil a těšil jsem se na jarní odvety. Některým soupeřům jsme měli co vracet. Druhý pohled je takový, že práce a úsilí nemuselo stačit na záchranu, každopádně máme asi jedno z nejmladších mužstev krajského přeboru a na to hrát jej má většina kluků, takže je dobře že se budou moci ukázat v příští sezóně,“ popsal kouč FC.

Ryšavý by chtěl v Moravském Krumlově pokračovat v roli trenéra i během příští sezony. Záleží však na výsledku schůzky, kterou povede v následujícím týdnu s novým vedením klubu. „Cítím z něj obrovský elán a nadšení. Bohužel situace vše zbrzdila a tak uvidíme co bude dál. Ve čtvrtek máme jednání a já na něj jdu s tím, že chci pokračovat v Krumlově dál,“ pronesl přání Bohdan Ryšavý.

Fotbalistům FC nedával žádné individuální plány. Někteří svého kouče požádali, aby jim ho sestavil. „Každý, kdo to má rád, si určitě zasportovat půjde sám, a každý ví, kde ho tlačí bota,“ uzavřel lodivod bárky z města nad řekou Rokytnou.