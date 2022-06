Lvíčata v Brně přejela Andorru sedmi góly, šest dala jen za první poločas

Jedna branka scházela fotbalistům české reprezentace do 21 let, aby vyrovnali nejvyšší vítězství ve své historii. To ovšem nic nemění na tom, že lvíčata si návrat do Brna po dvaceti letech užila. Na stadionu v Srbské ulici porazili svěřenci kouče Jana Suchopárka Andorru hladce 7:0.

Fotbalový zápas reprezentace do 21 let ČR vs. Andorra | Foto: Deník/Jiří Sláma