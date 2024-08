Jak se vás dotkla restrukturalizace soutěží? Viditelné je hlavně přejmenování na tzv. ligy. Myslíte, že to přinese zpřehlednění soutěží?

Reorganizace soutěží je nyní velké téma. Již více jak dvacet let se struktura soutěží neměnila a dle mého názoru nastala doba, kdy je potřeba s nimi něco udělat. Určitě nemáme v úmyslu někomu něco brát, nechceme nic rušit, tak jak je to mnohdy mylně prezentováno. Jde pouze o přerozdělení soutěží a kompetencí v jejich řízení. Každá organizační struktura by měla v návrhu řídit dvě soutěže (ligy), jen některé větší okresy by měly mít možnost řídit soutěže tři. Tato myšlenka, která vzešla z Jihomoravského krajského fotbalového svazu, nenašla podporu u Ligové fotbalové asociace, a tak došlo po vzoru UEFA pouze ke změně názvosloví. Máme tedy stejně jak na Slovensku nebo v Rakousku fotbalové ligy.

Další otázkou jsou potom ostatní změny jako ještě větší digitalizace, uvažované zavedení videa na okresní úrovni atd.? Na to se nějak připravujete?FAČR je, co se týká digitalizace, oproti ostatním sportovním svazům na vysoké úrovni. Aplikace Náš fotbal a Informační systém přinášejí každý týden klubům, funkcionářům a fanouškům značný komfort. FAČR významně digitalizaci finančně podporuje, důkazem je nový informační systém Naše ISKO, který by na podzim 2024 měl být paralelně spouštěn s IS 1. Video na okresní úrovni zatím zavádět nebudeme. Je to téma od třetí (MSFL) do páté ligy (bývalého krajského přeboru), kde je video dle Soutěžního řádu povinností.

Potřeba většího respektu

Máte za sebou už několik let znovuobnovený okresní pohár. Kluby na něj reagují pozitivně. Jak to hodnotíte jako pořadatel v OFS? Není to pro vás práce navíc?

Okresní pohár FAČR hrajeme po jeho znovuobnovení již čtvrtým rokem a opravdu se těší značné oblibě nejen u klubů, ale hlavně u fanoušků. Jedná se o pohár předsedy STK Mgr. Petra Čecha a hrajeme ho pod záštitou starosty města Znojma. Ve čtvrtém ročníku máme opět přihlášených dvacet družstev, která v předkole a prvním kole již odehrála svá pohárová utkání. Pro OFS jako pořadatele je to neskutečné penzum práce a peněz, které se tradičně odehrává v jarním období na Městském stadionu ve Znojmě. Každé toto finále začíná kláním našich nejmladších fotbalistek a fotbalistů. Předchozí ročníky to byly boje o přeborníka okresu v soutěžích mladších a starších přípravek a na jaře 2024 to byl turnaj mini přípravek. Něco navíc to určitě je, ale vskutku to stojí za to. Devadesát šest dětí hrálo velký turnaj na ligovém stadionu a fandilo jim tři sta diváků. Při finále dospělých jich dokonce bylo více jak šest stovek. Toto vše by bylo těžko realizovatelné bez podpory našich partnerů.

Vloni se docela dost řešilo násilí hráčů nebo i diváků vůči rozhodčím? Evidovali jste nějaké inzultace i na Znojemsku?

Tak jako na ostatních okresech se jedná zejména o zvyšující se agresivitu hráčů, funkcionářů a diváků, a to nejen směrem k rozhodčím, ale i k soupeřům. To mě hodně trápí. Dá se říct, že nám chybí trochu pokory, respektu, slušnosti a úcty. Fotbal, jako každý sport, je o emocích, ale vše by mělo mít určitou hranici. V podzimní části soutěžního ročníku 2023/2024 jsme zaznamenali dvě inzultace a tři pokusy o inzultaci. Naše Disciplinární komise vynesla exemplární tresty. I díky těmto rozhodnutím jsme v jarní části ročníku 2023/2024 neměli žádnou takto mimořádnou událost.

Náborové akce pro rozhodčí

Jak se vám daří získávat nové rozhodčí? Hlásí se mladí lidé, anebo i třeba fotbalisté, kteří přešli tzv. na druhou stranu?

Je to velký úkol pro Komisi rozhodčích, který se jí daří v poslední době plnit. Celorepublikové náborové akce se na okresech našeho kraje míjí účinkem. Nezbývá nám nic jiného, než napnout vlastní síly a postarat se o nábory v jednotlivých okresech samostatně. Dle mého názoru se musí Komise rozhodčích zaměřit na spolupráci s kluby. Bez jejich součinnosti se nám rozhodcovský kmen jen stěží podaří rozšířit. Jednou z možností pro získání nových rozhodčích jsou cílené náborové akce na středních školách nebo u fotbalistů, kteří jsou za vrcholem své hráčské kariéry, fotbal mají stále rádi a chtějí být i nadále jeho aktivní součástí. Doufejme, že i zvýšení paušálních odměn v soutěžích mládeže bude jedním z benefitů, které nám pomohou nové rozhodčí oslovit.

Chystáte nějaké novinky na tuto sezonu co se týče OFS?

Významně hodláme podporovat kluby našeho okresu, které se zabývají rozvojem a prací s mládeží. Náborové akce, které v rámci celého okresu za podpory hejtmana kraje Jana Grolicha připravujeme, jsou v této době vhodným prostředkem pro znovuprobuzení zájmu mladé generace o sport. Řekl bych, že děti i rodiče mají o fotbal zájem. Složitější je situace v oddílech, kde je potřeba dětem zajistit kvalitní trenérské obsazení. Zde bych chtěl vyzdvihnout mimořádnou aktivitu senátora Tomáše Třetiny a již zmiňovaného hejtmana Grolicha, kteří se společně s fotbalovou asociací významně podíleli na získání finančních prostředků pro oddíly pracující s mládeží. Ať už to jsou výše zmíněné náborové akce, odměny trenérů nebo materiální zabezpečení. Moc děkujeme! Mojí vizí je zrealizovat na našem okrese centra mládeže, jež budou za podpory kvalifikovaných trenérů budou pevnou součástí výchovy naší talentované mládeže.

Předsedou OFS už jste dlouho. Dá se popsat, kam se fotbal na okresní úrovni za uplynulých pět deset let posunul?

Na OFS jsem byl zvolen Valnou hromadou před dvanácti lety a z toho osm let vykonávám funkci předsedy OFS, což je opravdu dlouho. Fotbal se za toto období neskutečně posunul. Začal bych trochu ze široka. Když jsem začínal, tak se pro registrace hráčů jezdilo do Prahy nebo do Olomouce. Vystáli jsme si pět hodin ve frontě na registračním úseku a jeli domů. Prostě celodenní výlet. To vše se neskutečně posunulo díky elektronizaci fotbalu a informačnímu systému, který jsme spolu se sekretářem svazu Romanem Švarcem na okrese zaváděli. Za pár minut máte hráče zaregistrovaného. Komfort hráčů, funkcionářů a fanoušků se umocnil zavedením aplikace Náš fotbal (dříve Můj fotbal), kde si během chvíle můžete najít vše, co se nejen na našem okrese odehrálo, anebo bude hrát. Pozitivem je, že máme všechny naše soutěže zastřešeny reklamním partnerem. Společnými silami se snažíme fotbal na znojemském okrese pro naše kluby zatraktivnit. Hrací plochy a zázemí v klubech našeho okresu se výrazně zlepšily. Samotný fotbal na hřištích se neskutečně zrychlil. Díky GTM (Grassroots trenér mládeže) OFS se zkvalitnila práce s mládeží a celkově celý tréninkový proces. Naše odborné komise (STK – Sportovně technická komise, DK - Disciplinární komise i KM – komise mládeže) zaznamenaly výrazný progres a jejich odbornost nám mohou leckde závidět. Členové těchto komisí si za jejich práci zaslouží velké poděkování. Máme na okrese čtyři hřiště s umělým povrchem, které zejména v zimním období pomáhají klubům s přípravou. A to bych mohl vyjmenovávat spoustu dalších věcí. Jedna je ale nej, a to návrat diváků na naše stadiony. Vždyť na okresní fotbal se chodí dívat více diváků než na třetí ligu, za což bych jim chtěl poděkovat.