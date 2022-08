Nadávají mu, i tak Švancara mění dres. Pořád chci zlobit dvacetileté kluky, říká

Ve své kariéře prožil dost přestupů, některé z nich byly i dost pikantní, když například zamířil z fotbalové Zbrojovky do pražské Slavie. Ve čtyřiačtyřiceti letech mění Petr Švancara dres znovu, od nové sezony bude nastupovat za Střelice. „Hlavní roli hrála vzdálenost, protože se stěhuju kousek za Brno do Říčan. Do Vilémovic už je to dálka, měl bych to o dalších třicet kilometrů navíc, takhle budu jezdit jen asi deset kilometrů od domova,“ objasňuje.

Fotbalista Petr Švancara. | Foto: Deník/Libor Kopl