Štědrodenní dopoledne spojili s aktivní kopanou. Fotbalisté celku TJ Cukrovar Hrušovany nad Jevišovkou se sešli o svátečním dni, aby mezi sebou poměřili síly.

Fotbalisté TJ Cukrovar Hrušovany nad Jevišovkou se potkali na Štědrý den, aby poměřili síly v kopané. | Foto: Deník / Lubomír Budný

Hned dvě utkání absolvovali čtyřiadvacátého prosince fotbalisté týmu z města kousek od rakouských hranic. Hrušovanský umělý trávník ovládli nejdříve od desíti hodin dopoledne mládežníci, o hodinu a půl později vyběhli na pažit tamějšího hřiště i zástupci mančaftu, jež po znovuobnovení vede v letošní sezoně skupinu C okresní čtvrté třídy. „Do nynějška to byla tradiční akce. Loni se nekonala, jelikož zde nic nefungovalo. Snad to bude dále pokračovat,“ doufal předseda oddílu David Juris.