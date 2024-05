Baník Ostrava, slovenská Skalica, Zbrojovka Brno nebo domácí Znojmo. Hvězdné obsazení měl druhý ročník Nevoga Football Cupu. Na fotbalový turnaj nadějí do devíti let se na fotbalový stadion Čafka sjelo dvanáct týmů, poprvé dorazil i výběr z ciziny. A hned si odvezl pohár pro vítěze. Druhé místo za Skalicí obsadili domácí mladíci, kteří přehráli i ostravský Baník.

Druhého ročníku znojemského Nevoga Football Cupu se zúčastnilo dvanáct týmů, turnaj pro děti do devíti let ovládla slovenská Skalica. | Foto: 1. SC Znojmo

I podruhé se Nevoga Football Cupu zúčastnilo dvanáct týmů, fotbaloví talenti si užili boje o poháry a medaile. Organizátorům vyšlo i počasí. „Jsme rádi, že se nakonec počasí umoudřilo, zážitek pro diváky i mladé fotbalisty byl o to krásnější,“ řekl pro znojemský klubový web předseda tamní mládeže Jindřich Růžička.

Účastníci byli rozřazeni do dvou skupin, ze kterých se postupovalo do vyřazovacích bojů. Nejlepší pozici po skupinových zápasech měly Skalice a výběr Baníku do osmi let, naopak znojemské týmy osud svedl ke vzájemnému zápasu ve čtvrtfinále.

Znojemský tým do osmi let dlouho trápil své o rok starší kamarády, nakonec však favorit proklouzl do semifinále. V něm po výborném výkonu smetl ostravský Baník 4:0 a čekal jej zápas o triumf.

Skalica ve finále vedla už 4:2, domácí hráči v závěru euforicky vyrovnali na 4:4. Nepohlídali si však následující situaci, slovenští mladí fotbalisté dali gól hned z výkopu a bylo rozhodnuto. „Kluky jsem nabádal, ať se soustředí, že se ještě hraje, ale jejich radost byla natolik velká, že v tu chvíli byli hlavami jinde. Dá se to pochopit, jsou to ještě mladí fotbalisté a užívají si každý moment. Za celý turnaj je musím pochválit,“ podotkl kouč Znojma U9 Miroslav Paul.

Triumf si tak odvezla Skalice, stříbro zůstalo ve Znojmě a bronz putoval do Ostravy, která v boji o třetí příčku přehrála další jihomoravský tým – Moravský Krumlov.

Především si však všichni odvezli pěkné zážitky z fotbalového zápolení na znojemském stadionu. „Všem týmům včetně medailistů a vítěze gratuluji ke skvělým fotbalovým výkonům a fair-play soupeření. Už nyní se těšíme na další ročník,“ doplnil Růžička.