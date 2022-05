Gymnastky KSG Znojmo usilují o postup na republikové mistrovství

V sobotu probíhají základní čtyři skupiny rozdělené po šesti družstvech. "Systémem každý s každým hraje o dvě postupová místa do Zlaté skupiny o vítězství v turnaji. Týmy ze třetí a čtvrté příčky se kvalifikují do Stříbrné skupiny a páté a šesté družstvo se zařadí do bronzové části turnaje. Ve skupinách o konečné umístění se hraje rovněž každý s každým a do tabulky se počítá výsledek se soupeřem ze základní skupiny," přiblížil za pořadatele Jiří Nikodým.

Kanonýrovi Hříbkovi koluje fotbal v krvi. Únanovu vstřelil čtyři branky

Vítězové Poháru mládeže, neboli Planeo Cupu, budou známi v neděli odpoledne. "Mnohokrát se už v minulosti ukázalo, že ani vítězství v základní skupině bez ztráty bodu nemusí vést k celkovému prvenství. Každé utkání je úplně jiné, a i zdánlivý outsider může zaskočit favorita," uzavřel Nikodým.