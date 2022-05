„Hráli jsme nejen proti dobře připravenému a fyzicky vyspělému soupeři, ale taky proti náročnému počasí. Před zápasem jsme si řekli, že v takovém horku to bude hlavně o morálních vlastnostech jednotlivců a dobrému vstupu do utkání. V prvním poločase jsme byli o něco lepším týmem, kdy jsme měli větší kvalitu a procento držení míče. Soupeř měl pár šikovných, silových a tahových hráčů, na kterých stavěl. Většinou zkoušel zakončovat z větší vzdálenosti, ale žádnou vážnější příležitost si nevypracoval. My jsme měli několik náznaků. Díky Grodovi jsme pak vstřelili dokonce i gól, ale ten kvůli údajnému ofsajdu neplatil. Ve druhém poločase jsme měli asi čtyři tutové šance, které jsme bohužel neproměnili. Na druhou stranu měl i soupeř dvě až tři tutovky, které nedohrál. Utkání tak skončilo zřejmě spravedlivou remízou 0:0,“ řekl pro klubový web trenér Opavy David Drexler.