„Určitě bychom chtěli vylepšit bilanci domácích utkání, 'a proto se na to v tréninku víc zaměříme,“ říká v rozhovoru pro Znojemský deník.

Po podzimní části jste skončili na čtvrtém místě divizní tabulky se sedmadvaceti body. Oproti loňsku jste si polepšili o jednu příčku. Čekal jste to?

Upřímně, nečekal. Po dvou kolech z úvodu sezony jsme byli bez bodu a měli jsme skóre 2:12, takže jsem byl přesvědčen, že letos nebude sezona lehká. O to víc jsem překvapen, že jsme zbylá kola zvládli a dostali se na čtvrté místo.

Letos v létě odešlo ze Sokola několik hráčů, tým se na začátku sezony trápil. Potom jste ale jedenáct zápasů za sebou neprohráli.

Po odchodu šesti hráčů základní sestavy jsem očekával, že se noví hráči musí sehrát s kolektivem a prostředím, a že si vše musí, jak se říká, sednout. Řekli jsme si pár kritických slov, na několika postech trošku změnili rozestavení a vše se obrátilo k lepšímu. Vyhýbala se nám zranění, kluci makali na doraz a v několika zápasech nám přálo štěstíčko.

Venku jste váleli a soupeře přehrávali. Doma vám však několikrát ujela koncovka. S „béčkem“ Jihlavy, Ždírcem nad Doubravou a Bystřicí nad Pernštejnem jste o vedení přišli v posledních minutách a byly z toho remízy. Dokážete si to vysvětlit třeba tlakem od domácích fanoušků?

Tlakem určitě ne, diváci jsou perfektní a povzbuzují nás, i když se zrovna nedaří. Ale doma jsme nuceni hrát do plné obrany, což nám moc nesvědčí. Venku je to obráceně. Hráli jsme víc na brejky, které nám vycházely.

Budete se na chyby, které jste dělali doma, zaměřovat v zimní přípravě?

Určitě bychom chtěli vylepšit bilanci domácích utkání, proto se na to v tréninku víc zaměříme. Je třeba ale zmínit naši superbodovou bilanci z venkovních utkání, kdy jsme ze sedmi utkání venku pouze jednou prohráli, jinak jsme vše vyhráli.

Kdy začínáte trénovat?

Zimní přípravu zahajujeme patnáctého ledna následujícího roku. Bude probíhat v tradičních podmínkách na umělé trávě, v posilovně a s výběhy do terénu.

Takže teď mají borci individuální plán. Plní jej na sto procent?

Spousta z nich nastupuje v amatérské futsalové lize. Vím, že většina hráčů se udržuje v kondici. Ať už hrají futsalová utkání, anebo se připravují samostatně. Vědí, že musí něco dělat, neboť zimní příprava je dlouhá a náročná.

Přátelské zápasy sehrajete se širokým spektrem soupeřů. Na jednu stranu se utkáte s celky z jihomoravského krajského přeboru (Moravský Krumlov, Tatran Bohunice, Ivančice), potom máte v plánu duely s divizními celky napříč republikou (Brumov, Strání, Soběslav). Znamená to, že kluky necháte proti slabším soupeřům vyběhat a se silnějšími vyzkoušíte taktiku na jiná divizní družstva?

Všechna přípravná utkání sehrajeme na naší kvalitní umělé trávě. Odpadne nám velké cestování a domluvili jsme si zápasy s mužstvy, která zde budou na soustředění.

V plánu je i duel s třetiligovým rakouským Wullersdorfem. Co si od něj slibujete?

Slibuji si kvalitní kopanou, neboť zde hrají hráči z Česka. Také to bude konfrontace se silným klubem z Rakouska.

Loni jste měli v přípravě i druholigové Znojmo, které jste porazili 2:1. Tým 1. SC později sestoupil do Moravskoslezské fotbalové ligy. Neuvažovali jste, že se s nimi znovu přátelsky střetnete?

Nabídka nepřišla a ani my jsme neuvažovali o zápase, ale poslední prosincovou neděli se chystá halový turnaj, kde budou hrát celky 1. SC Znojmo, Tasovice, Dobšice a FK Znojmo.

Co se týká hráčů, máte informace, že by někdo chtěl odejít?

Věřím, že většina fotbalistů zůstane a dokončíme dobře rozehranou sezonu ve vyšších patrech, nejlépe umístěním do třetího místa.

Na konci podzimu se spekulovalo o návratu Marcela Blahoudka, který odešel do Rakouska. Přijde zpět do Tasovic?

Marcel Blahoudek projevil zájem vrátit se zpět. Já i celé mužstvo jsme upřímně rádi. Věřím, že bez problémů zapadne do kolektivu, zvýší konkurenční prostředí a zabojuje o základní sestavu.

Blíží se vánoční čas. Co plánujete?

Strávím ho v rodinném kruhu, přijedou dcery a budu mít víc času na svou vnučku. Určitě navštívím vánoční trhy, uděláme si pohodu a klídek se svými nejbližšími a přáteli.

Co si vychutnáte o štědrovečerní večeři? Kapra nebo řízek?

U nás probíhají tradiční Vánoce. Dopoledne držíme půst, abychom večer uviděli zlaté prasátko. K večeři máme rybí polévku a smaženého kapra s bramborovým salátem. Ještě bych chtěl závěrem popřát všem našim hráčům, příznivcům a čtenářům Našeho Znojemska krásné a klidné Vánoce a šťastný nový rok.