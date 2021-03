Nezapomenutelný okamžik pro všechny fanoušky znojemského fotbalu. Tedy vlastně dva. První v sezoně 2009/2010, kdy tehdy ještě třetiligové SC postoupilo po téměř dvaceti letech do druhé ligy. Druhý o tři roky později, když znojemská parta vybojovala poprvé v historii příslušnost mezi elitou. U obou milníků byl i slovenský záložník Matúš Lacko, který podstatnou část své kariéry spojil právě se Znojmem. „Na období kolem postupů vzpomínám moc rád. Šlo o velký zážitek umocněný tím, že jsem právě ve Znojmě poprvé nakoukl do dospělého fotbalu,“ říká třiatřicetiletý středopolař.

Matúš Lacko při tréninku Vysočiny Jihlava. | Foto: Deník/Jaroslav Loskot

Na jih Moravy přišel v roce 2006 a ve Znojmě zůstal následujících deset let. „Pamatuju si, že když jsem přišel do Znojma, majitel nám říkal, že za tři roky postoupíme do druhé ligy a za další tři pak do první. Nakonec to tak opravdu vyšlo. Bylo to pro každého z nás velké zadostiučinění. Odměna za naši práci a lásku ke klubu,“ vzpomíná Lacko.