Odpověď (stačí číslo ilustrace z galerie, popřípadě téma kresby) posílejte do čtvrtka 27. ledna 12:00 na e-mailovou adresu okresniprebor@denik.cz. Kromě vašeho jména prosíme o adresu a telefonní číslo.

Správnou odpověď a šťastného výherce, jenž vzejde z losování správných odpovědí, oznámíme příští týden - v dalším kole této soutěže.

V osmé soutěžní fotogalerii ze dne 17. 1. jste měli přijít na to, kdo nastoupil do opravdového fotbalového zápasu ve druhé české lize. Byl to Ivan Trojan v dresu Bohemians! Ze správných odpovědí byl vylosován Ladislav Plhák z Mníšku pod Brdy. Blahopřejeme.

Pro unikátní články o Okresním přeboru klikněte v obrázku na kolečko epizody: