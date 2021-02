Fotbalisté divizních Tasovic už více než tři roky tráví poslední lednovou sobotu na domácím umělém trávníku. V prvním přípravném zápase před startem jara vždy na závěr prvního měsíce roku zvali celek Moravského Krumlova. Letos poprvé střetnutí odsunuli na neurčito.

Předloni vyklepli hráči Sokola Moravský Krumlov 11:2, loni 10:0. Letos? Nic. „S kluky komunikuji přes WhatsApp. Podle mě se minimálně do poloviny února nesejdeme. Pořád čekáme, co dovolí PES (Protiepidemický systém – pozn. red.). Až to budeme vědět, tak budeme činit,“ shrnul tasovický trenér Václav Dvořák.

Chybějící míč

Lítost projevil i kouč týmu Moravského Krumlova Bohumil Smrček. Jeho svěřenci už čtyři týdny pilují formu doma. „Duel se sokoly padl. Kdybychom hráli druhou ligu, tak normálně hrajeme… Všechno stojí za houby a je to komplikované,“ krčil rameny Smrček. Ovšem kvituje s povděkem, že Krumlovští i tak nezahálejí. „Hoši běhají na čerstvém vzduchu. Lepší, než aby seděli v obýváku na gauči u televize a popíjeli pivo,“ doplnil Smrček.

Běh a domácí cvičení tabaty doporučil hráčům Tasovic lodivod Dvořák. Útočník Sokola Pavel Lapeš proto denně nazouvá tenisky a vyráží do přírody. „Na hřiště chodit nemůžeme. Samostatně běháme, posilujeme a tak pořád dokola,“ povzdychl Lapeš.

Jemu a spol. chybí nejvíce kontakt s míčem. „Bez balonu to jednoduše není ono. Jestli sezona startuje v březnu, tak doufám, že za čtrnáct dní už bychom mohli trénovat alespoň v pár lidech,“ pronesl přání sokolí forvard.

Tajné manévry

Některé týmy na Znojemsku trénuji potají na vlastních hřištích pod rouškou ilegality. Zástupci oddílů nechtěli být jmenování, redakce však jejich jména zná.

Riskovat se rozhodli hráči jednoho celku z regionu, jež nastupuje v nižší krajské soutěži. „Chodíme normálně trénovat. Nám nic jiného nezbývá. Slunce zapadne, odtrénujeme a potom si dáme čepované pivo,“ přiznal hlavní stratég mančaftu.

Jeho svěřenci nejsou na Znojemsku sami. Dny utíkají rychle a času na přípravu moc nezbývá i podle brankáře kolektivu ze vsi pětadvacet kilometrů východně od okresního města. Tamější klub nastupuje v okresní III. třídě. „Cítíme se jak za komunistů, kdybychom pořádali koncert Plastic People of the Universe,“ glosoval třicetiletý borec nynější omezení.

Tasovičtí ale mají utrum. „Zdejší areál s umělým povrchem máme uzavřený. Není možno trénovat jednotlivě či po skupinách,“ uzavřel správce tasovického hřiště Zdeněk Macháček.